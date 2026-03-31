朝ドラ「風、薫る」初回視聴率は14.9％ 見上愛＆上坂樹里がW主演
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）より、初回放送の個人全体視聴率と世帯視聴率（ビデオリサーチ社調べ／関東地区）が発表された。
【写真】「風、薫る」主演女優「陶器のような美しさ」素肌際立つウェディングドレス姿
初回の平均視聴率（※4歳以上の個人全体の視聴率）は8.3％、世帯視聴率は14.9％と分かった。
なお、前作「ばけばけ」初回の個人視聴率は8.7％、世帯視聴率16.0％、前々作「あんぱん」初回の個人視聴率は8.6％、世帯視聴率は15.4％だった。
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じる。（modelpress編集部）
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◆朝ドラ「風、薫る」初回視聴率発表
初回の平均視聴率（※4歳以上の個人全体の視聴率）は8.3％、世帯視聴率は14.9％と分かった。
◆2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じる。（modelpress編集部）
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