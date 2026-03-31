【PG 1/60 トランザムライザー クリアカラーボディ【再販】】 予約開始：3月31日11時 6月 発送予定 価格：4,180円 【MG 1/100 Gパーツ［フルドド］【再販】】 予約開始：3月31日11時 6月 発送予定 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「PG 1/60 トランザムライザー クリアカラーボディ」や「MG 1/100 Gパーツ［フルドド］」を6月に再販する。3月31日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「トランザムライザー クリアカラーボディ」が4,180円、「Gパーツ［フルドド］」が2,420円。

今回「PG 1/60 トランザムライザー」の外装をクリアカラーに変更できるパーツキット「PG 1/60 トランザムライザー クリアカラーボディ」と、別売りの「MG 1/100 ヘイズル改」と組み合わせることで「TR-1[ヘイズル・ラー]」を再現できるパーツセット「MG 1/100 Gパーツ［フルドド］」の2商品が再販決定しており、プレミアムバンダイにて3月31日11時より予約受付を開始する。

「PG 1/60 トランザムライザー クリアカラーボディ」

「MG 1/100 Gパーツ［フルドド］」

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。