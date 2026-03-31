

建更は相続税が発生するパターンとしないパターンがあります（c）Getty Images

建物更生共済（建更）は、JA共済が提供する住宅向けの共済で、火災や自然災害への備えとして利用されている制度です。建物更生共済（建更）が相続においてどのように扱われるのかについて、制度の概要を整理したうえで、相続手続きの流れや相続税申告時の注意点を解説します。

1.建更はJA共済の住宅向け積立型共済

建更は、JA共済が提供する住宅向けの共済で、火災や自然災害による損害に備えることを目的とした制度です。

また、建更には積立の要素が含まれており、解約返戻金（相当額）や、満期共済金が支払われる仕組みとなっています。

このように、建更は単なる掛け捨て型の火災保険とは異なり、保険事故が発生していない場合でも一定の財産的価値が残ります。

2.建更は相続の対象になる？

建更は、保障だけでなく積立の性質を持つ共済であるため、被相続人が亡くなった時点で経済的な価値が残ります。

建更が相続財産に該当する場合には、遺産分割や相続税の申告といった手続きが関係しますし、共済金の支払内容や契約の扱いによっては、相続税法上の位置づけが異なることもあります。

ここでは、建更が相続財産としてどのように扱われるのかについて、基本的な考え方を整理します。

2-1. 建更は相続財産

建更は積立型の共済であり、被相続人の死亡時点で解約返戻金相当額などの経済的価値が残っている場合には、相続財産として扱われます。

これは、解約するかどうかにかかわらず、共済契約に基づく権利が被相続人の財産として評価されるためです。

また、JA共済の契約内容によっては、被相続人の死亡を原因として死亡共済金が支払われる契約形態となっている場合があります。

このように、死亡を原因として受取人に共済金が支払われる場合には、相続税法上のみなし相続財産に該当します。ただし、すべての共済金がみなし相続財産となるわけではなく、共済金の種類や支払事由、受取人の指定内容によって相続上の扱いは異なります。

2-2.相続税は解約返戻金額で評価する

建更が相続財産に該当する場合、相続税の評価額は、JA共済が発行する「解約返戻金相当額等証明書」を基準に算定されます。これは、相続が発生した時点で契約を解約したと仮定した場合に、共済契約から受け取ることができる経済的価値を評価する考え方です。

ここで注意したいのは、満期共済金の額やこれまでに払い込んだ掛金の総額が、そのまま相続税評価額になるわけではない点です。あくまで、死亡時点において解約した場合の返戻金相当額が評価の基準となります。

3.建更の相続手続きは2種類

建更の相続が発生した場合、共済契約の扱いについては、大きく分けて2つの方法があります。どちらを選択するかによって、その後の手続きの流れや、遺産分割の考え方、注意点が異なります。

ここでは、建更の相続手続きとして選択される承継（名義変更）と解約の2つの方法について、基本的な考え方を解説します。

3-1.契約を引き継ぐ「承継（名義変更）」

建更は積立型の共済であるため、相続により共済契約を特定の相続人が引き継ぐことができます。この場合、遺産分割によって承継者を定めたうえで、共済契約の名義を変更し、契約を存続させます。

これにより、建更を解約せず、保障と積立の両方を維持することが可能です。ただし、承継を行うためには、遺産分割協議書に建物更生共済の契約を承継する旨を明記する必要があります。

3-2.契約を終了させる「解約」

建物を売却する予定がある場合や、共済契約を引き継ぐ必要がない場合には、建更を解約し、解約返戻金を受け取る方法を選択することもできます。解約を行う場合には、相続人全員で遺産分割の方針を定めたうえで、共済契約を終了し、解約返戻金を相続財産として分配します。

ただし、遺産分割が成立する前に解約を行う場合には、相続人全員の同意が必要です。また、解約返戻金は相続税評価の対象となるため、相続税申告を見据えて、金額や手続きの時期を整理しておく必要があります。

3-3.承継か解約か、判断するポイント

承継と解約のいずれを選択するかの判断材料となるのが、相続後の建物の利用予定です。

相続人が引き続き居住する予定がある場合や、賃貸として活用する可能性がある場合には、共済契約を承継して保障を維持する選択が検討されます。

一方で、遺産分割の内容との整合性も確認が必要です。

建物を取得しない相続人が共済契約だけを承継する形になると、財産配分のバランスが崩れる可能性があるため、建物の帰属と建更の承継者を一致させるかどうかを含めて検討する必要があります。

さらに、承継する場合には、相続税評価は死亡時点の解約返戻金相当額を基準に行われるため、相続税申告との関係も無視できません。将来的に満期共済金を受け取る予定があっても、相続税の評価額が軽減されるわけではない点には注意が必要です。

これらを踏まえると、建物を売却する予定がある場合や、共済契約を維持する実益が乏しい場合には、解約して金銭化した方が、遺産分割や相続税申告を整理しやすくなります。

4.建更の相続手続きの全体的な流れ

建更の相続手続きは、一般的な相続手続きと並行して進める必要があります。次のような流れで対応することになります。

共済証券・契約情報の所在を確認する（被相続人が加入していた建物更生共済の契約内容、証券や契約番号、加入先JAを把握）

JAの窓口に死亡の連絡をし、相続手続き案内を取り寄せる

承継（名義変更）か解約かの方針を決める

相続人を確定し、遺産分割協議を行う

名義変更または解約の申請を行う

相続税の評価・申告を行う

なお、建更については、相続開始時点の解約返戻金相当額を基準に評価し、原則として相続開始から10カ月以内に相続税申告を行います。

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5.ケース別｜建更の相続税は誰にどう課税される？

建更の相続における課税関係は、契約者・掛金負担者・建物所有者（被共済者）が誰であるかによって判断されます。同じ建物更生共済であっても、これらの関係性によって、対象となる課税内容が異なります。

ここでは、代表的なケースごとに、建更がどのように扱われるのかを整理します。

5-1.契約者・掛金負担者・建物所有者（被共済者）が全て被相続人 →相続税

契約者、掛金負担者、建物所有者のすべてが被相続人である場合、建更は被相続人の相続財産として相続税の課税対象になります。このケースでは、建物更生共済の契約上の権利が被相続人に帰属しており、死亡時点で解約返戻金を受け取る経済的価値が残っていると評価されます。

そのため、建更は相続財産に含めて相続税の申告を行う必要があります。JA共済に相続税申告用の資料を依頼することで、死亡時点の解約返戻金相当額が記載された共済契約解約返戻金相当額等証明書が発行され、評価額の確認資料として用いられます。

5-2.契約者・掛金負担者が被相続人、建物所有者が相続人 → 相続税

契約者および掛金負担者が被相続人で、建物の所有者が相続人である場合でも、建更は被相続人の相続財産として相続税の課税対象になります。

このケースでは、共済契約上の権利は被相続人に帰属しており、建物の所有者が誰であるかにかかわらず、死亡時点で解約返戻金を受け取る経済的価値が被相続人に残っていると評価されます。

たとえば、被相続人が生前に子ども名義の住宅に建更を掛けていた場合であっても、契約者および掛金負担者が被相続人である限り、建更は被相続人の相続財産として扱われます。

5-3.契約者・掛金負担者が相続人、建物所有者が被相続人 → 課税関係は原則生じない

契約者および掛金負担者が相続人で、建物の所有者が被相続人である場合、原則として建更について相続税の課税関係は生じません。このケースでは、共済契約上の権利は相続人にあり、被相続人は掛金を負担していないため、死亡時点で解約返戻金相当額が存在していたとしても、相続税の課税対象には含まれません。

たとえば、相続人が自己資金で掛金を支払い、被相続人名義の建物に建更を掛けていた場合、共済契約の経済的価値は相続人に帰属していると評価されるため、建更について相続税申告を行う必要はありません。

ただし、実際の掛金負担の状況が不明確な場合や、契約内容と資金の流れが一致していない場合には、課税関係の判断が問題になることもあります。

5-4.契約者・建物所有者が相続人、掛金負担者が被相続人 → 贈与税

契約者および建物の所有者が相続人で、掛金を被相続人が負担していた場合には、贈与税の問題として整理される可能性があります。

このケースでは、共済契約上の権利は相続人に帰属している一方で、掛金の支払いは被相続人が行っているため、実質的な経済的利益の帰属が問題となります。課税関係は、契約内容や実際の資金負担の状況を踏まえて個別に判断されます。

課税関係が贈与と整理される場合には、相続開始時点で解約返戻金相当額を相続財産として評価するのではなく、被相続人の死亡前に支払われた掛金のうち、一定期間分が生前贈与として相続財産に加算される形になります。

この場合、原則として死亡前3年間に行われた贈与が加算の対象となります。加算対象となるのは掛金の額そのものではなく、その支払いによって増加した解約返戻金の増加額などです。なお、この期間は法改正により、今後は段階的に7年間へ延長される予定です。

5-5.契約者・建物所有者が被相続人、掛金負担者が相続人 → 原則は相続税

契約者及び建物の所有者が被相続人であっても、相続人が自身の資産から継続して掛金を支払っていた実態がある場合、その共済契約の権利は相続人自身の固有財産とみなされ、相続税の課税対象とはなりません。

ただし、税務当局に対して「相続人が負担していたこと」を客観的に証明する必要があります。相続人の預金口座からの振替実績などが重要となります。

もし掛金負担の事実が不明確な場合や、被相続人から受け取った資金で相続人が支払っていた（実質的に被相続人が負担していた）とみなされる場合は、死亡時点の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

6.建更を承継する場合の名義変更手続きと必要書類

建更の名義変更の手続きは、相続手続きの一環としてJAに申請する必要があります。一般的に、名義変更の際には次のような書類が求められます。

被相続人の戸籍謄本一式

相続人全員の印鑑証明書

建物更生共済の契約内容が分かる書類（共済証券など）

建更の承継を明記した遺産分割協議書

JA所定の相続・名義変更申請書類

必要書類は契約内容やJAによって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。また、建更が担保や保険条件と関連しているケースでは、名義変更に際して金融機関への事前確認を求められることがあります。

7.相続税申告書に建更を記載する方法

建更は、相続税申告書ではその他の財産として記載するのが一般的です。申告書の財産明細欄には、「建物更生共済の権利金・JA共済 建物更生共済 解約返戻金相当額」など、契約内容が分かる形で記載します。

金額の根拠としては、JAが発行する解約返戻金相当額等証明書を用いるのが一般的です。

8.建更の相続で起こりやすいトラブル

建更は、建物に付随する共済という性質から、相続手続きの中で見落とされたり、判断を誤ったりしやすい財産の一つです。ここでは、建更の相続で特に起こりやすい代表的なトラブルを整理します。

8-1.建物だけ相続して建更を見落とす

代表的なトラブルとして、建物の相続手続きは行ったものの、建更の存在を把握していなかった、あるいは相続財産として認識していなかったというケースが挙げられます。

建更は火災保険と似た位置づけで捉えられやすく、保険だから相続財産ではない・建物に付いているものだから自動的に引き継がれると誤解されやすいためです。共済証券やJAからの郵便物などを確認し、建物とあわせて建更の契約状況も早い段階で把握しておくことが重要です。

8-2.遺産分割協議書に共済権利を記載しない

建更を相続人の一人が承継する場合には、遺産分割協議書にその旨を明記しておく必要があります。ところが、「その他一切の財産を〇〇が取得する」といった包括的な表現のみで協議書を作成し、建更の記載が曖昧になっているケースも見られます。

このような場合、JAでの名義変更の手続きが進まなかったり、承継者を巡って相続人間で認識のズレが生じたりといった問題が起こりやすくなります。

建更を承継するのであれば、「建物更生共済契約（契約番号〇〇）を〇〇が承継する」といった形で、共済権利を対象財産として明確に記載しておくことが望まれます。

8-3.売却予定なのに承継してしまう判断ミス

相続直後の流れで建更を承継したものの、その後、建物を売却することになり、結果として不要な共済契約を維持してしまったケースも少なくありません。承継か解約かは、建物を今後どのように利用するのか、売却や建替えの予定があるかといった将来の方針も踏まえて検討することが重要です。

建物の利用予定が固まらないまま承継を選択すると、後から判断をやり直すことになり、余計な手間やコストが生じる可能性があります。

9.建更の相続に関してよくある質問

Q. 建更の相続に相続税の基礎控除は使える？

使えます。建更は相続財産に含まれるため、他の相続財産と同様に、相続税の基礎控除「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」の範囲内であれば、相続税は課税されません。

Q. 満期共済金を受け取ったときはどんな税金がかかる？

相続後に建更を承継し、満期共済金を受け取った場合、その受取人に所得税・住民税が課税されます。原則として、一時所得として扱われ、「満期共済金 － 払込掛金 － 特別控除（50万円）」を基に課税関係が整理されます。

Q. 災害等で受け取る建更の共済金に税金はかかる？

個人や個人事業主の場合、火災や自然災害による損害の補填として受け取る建更の共済金については、原則として非課税です。ただし、事業用資産の場合など、状況によって取扱いが異なることもあるため、個別の確認が必要になることがあります。

10.まとめ 建更の相続・相続税で悩んだら専門家に相談するのがおすすめ

建物更生共済（建更）は、解約返戻金や満期共済金といった財産的価値を持つため、相続が発生した場合には原則として相続財産に含まれます。相続にあたっては、承継するか解約するかの判断に加え、契約者・掛金負担者・建物所有者の関係を整理しましょう。承継する場合であっても、相続税評価は死亡時点の解約返戻金相当額を基準に行われる点には注意が必要です。

また、建物のみを相続して建更を見落としたり、遺産分割協議書に共済契約を記載しなかったりすると、後から手続きや申告で支障が生じることがあります。建更の相続は契約関係が複雑になりやすいため、判断に迷う場合には、税理士に相談しながら進めることが有効です。

（記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています）