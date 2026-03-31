X-girl JAPAN JEANS登場♡職人技が光る本格デニムコレクション

ストリートスタイルに欠かせないデニムに、新たな魅力をプラス♡X-girlから、日本の職人技が詰まった「JAPAN JEANS」シリーズが登場しました。ヴィンテージ感あふれるディテールと、穿くほどに味わいが増す本格仕様で、日常のコーデを格上げしてくれる一本に。こだわり抜かれたデザインとシルエットで、今季の主役デニムとして注目です♪

細部までこだわる本格デザイン



「JAPAN JEANS」は、ヴィンテージジーンズの魅力を再現したディテールが特徴。

オリジナルの紙パッチや最初期のジーンズに使われていた「Zバー」リベットを採用し、リアルな雰囲気を演出しています。

さらに配色ステッチや裏側の縫製までこだわり、ロールアップしたときにもおしゃれに見える設計に。細部にまで宿る職人技が、他にはない特別感を生み出しています。

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シルエットで魅せる2モデル



「WIDE LEG DENIM PANTS」は18,000円（税抜）、カラーはLt INDIGO、サイズはS/M。

ローライズ仕様でラフに穿けるデザインが特徴で、ほどよいワイドシルエットが脚のラインをきれいに見せてくれます。

Lt INDIGO

Dk INDIGO

「FLARED DENIM PANTS」も18,000円（税抜）、カラーはLt INDIGOとDk INDIGO、サイズはS/M。膝上から裾にかけて広がるフレアシルエットで、美脚効果を演出。

ナチュラルな色落ちとヴィンテージ感のある加工が魅力です。

日本製ならではの加工技術



今回のデニムは、カイハラ社の生地を使用し、日本の職人による加工でリアルな経年変化を再現。

ダメージや色落ちの表現も一本一本丁寧に施され、まるで長年穿き込んだかのような風合いに仕上がっています。個性を引き出すクラッシュ加工や陰影のあるディテールもポイントです。

春コーデの主役デニムに♡



X-girlのJAPAN JEANSは、こだわりのデザインとシルエットで、コーディネートの主役になるアイテム♡

カジュアルにもモードにも合わせやすく、毎日のスタイリングをワンランクアップしてくれます。

自分だけの一本を育てる楽しみも魅力のひとつ。ぜひこの春、新しいデニムスタイルを取り入れてみてください♪