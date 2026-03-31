「指名料いくらですか？」MIYAVI、ホスト姿のイケメンショット公開「メロい」「なんで老けないんですか？」
アーティストのMIYAVIさんは3月30日、自身のInstagramを更新。イケメンな黒スーツ姿を披露しました。
【写真】MIYAVIのイケメンなスーツ姿
ファンからは、「素敵すぎる」「4枚目の視線が刺さります 一撃でやられました」「麗しい」「メロい」「指名料いくらですか？」「MIYAVIのクラブに行ってみたい」「クラブ雅 どこにありますか？？通います」「なんで老けないんですか？」「かっこよすぎます」と絶賛の声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】MIYAVIのイケメンなスーツ姿
「MIYAVIのクラブに行ってみたい」MIYAVIさんは「ようこそクラブ雅へ #ご指名よろしくお願いします」とつづり、9枚のモデルショットを投稿。黒いスーツにグレーのシャツを合わせたホストのようなコーディネートを披露しています。1枚目は黒いソファに座り、足を組んだ姿。口元に手を当て、カメラをじっと見つめるクールなショットです。ほかには、アップカットや立ち姿などを披露し、圧倒的なイケメンぶりが際立っています。
上海からのライブ配信も公開30日の投稿では「上海から愛を込めて」と英語でつづり、同じスーツ姿でライブ配信をしていたMIYAVIさん。コメントでは、「元気そうでよかった」「ワールドワイド」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)