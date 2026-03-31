ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・福津市の危険物火災で未明に消防隊出動 上西郷2054番付近（3… 福岡・福津市の危険物火災で未明に消防隊出動 上西郷2054番付近（3月31日午前2時50分ごろ） 福岡・福津市の危険物火災で未明に消防隊出動 上西郷2054番付近（3月31日午前2時50分ごろ） 2026年3月31日 10時19分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、31日午前2時50分ごろ、福津市上西郷2054番付近に危険物火災のため、消防隊が出動した。同2時52分には応援隊も出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 佐賀・伊万里市の50代男性が通信会社や大阪府警名乗る偽電話で180万円詐取される 東京都町田市在住の50代男性が佐賀・唐津市で警察官らかたる偽電話詐欺被害 携帯に「犯人があなた名義のキャッシュカード所持」と電話 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 訪問介護, グループウェア, マンション, 葬儀, 世田谷区, 上田, 井の頭線, 明治大学, 老人ホーム