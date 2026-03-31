「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「スプレー缶は要注意です！」「引っ越ししたら、スプレー缶の捨て方が違うこともあるので、パンフレットでご確認ください！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「スプレー缶は要注意です！スプレー缶は不燃ごみの地域が多いですが、中身を使い切れば、缶資源で出しても大丈夫な地域もあります」と投稿。















続けて、「引っ越ししたら、スプレー缶の捨て方が違うこともあるので、パンフレットでご確認ください！不燃ごみの地域はスプレー缶だけで出してくれると助かります！」と呼びかけました。









滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。









※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】