【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は３０日、米紙ニューヨーク・ポストのインタビューで、イランとの戦闘終結に向けた交渉相手は、同国のモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長だと説明した。

トランプ氏はガリバフ氏との協力の可能性について問われ、「１週間後には明らかにする」と述べ、停戦に向けた協議に米国と取り組む意思があるかどうかを見極める考えを示した。

イランについて、「体制は完全に転換した。我々は全く新しい相手と取引している」と主張した。その上で「彼らは今のところ、以前の政権よりはるかに理性的だ」と評価した。最高指導者モジタバ・ハメネイ師とのやり取りはないと説明し、「彼はおそらく生きているが、極めて深刻な状態だ」との認識を示した。

一方、キャロライン・レビット米大統領報道官は３０日の記者会見で、トランプ氏が湾岸諸国に対イラン軍事作戦の戦争費用の負担を求めることについて、「非常に強い関心を持っている」と明かし、トランプ氏自らが今後詳しく説明するとの見通しを示した。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は３０日、米保守系メディア「ニュースマックス」に対し、軍事作戦の目標はイランの核兵器開発の阻止だとした上で、「（作戦終了の）日程は決めたくない」と述べた。米国が停戦を模索するなか、戦闘の継続方針を強調した。

イスラエル軍は３０日、過去２４時間でイランの軍需工場など１７０の標的を空爆したと発表した。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラは３１日、アラブ首長国連邦・ドバイの港に停泊中のクウェートのタンカーがイランの攻撃で炎上したと報じた。タンカーは原油を満載していたという。