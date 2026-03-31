プロの切り方で断面美！『あんことチーズの苺サンド』カフェ風サンドはお花見にも
断面のかわいさに思わずときめく、いちごのスイーツサンド。市販のあんこを使えば、簡単なのに味わいはしっかり本格派です。
甘酸っぱいいちごに、コクのあるマスカルポーネとあんこのやさしい甘みが合わさり、まさに口福。お花見や持ち寄りのおやつにも、どうぞ♪
『あんことマスカルポーネのいちごサンド』のレシピ
材料（4人分）
食パン（10枚切り）……4枚
いちご……10個
マスカルポーネチーズ……160g
こしあん……160g
作り方
（1）食パンではさむ いちごはへたを取り、食パンはみみを切り落とす。2枚にあんこを等分に塗り広げ、いちごを中央と4つの角に等分にのせる。マスカルポーネチーズを等分にのせ、残りの食パンではさむ。
（2）冷やして切る1組ずつラップでしっかりと包み、冷蔵庫で30分ほど冷やす。ラップをしたまま、いちごを半分に切るように対角線で4等分に切る。
POINT
マスカルポーネチーズの代わりに、水きりしたヨーグルトやホイップクリームを使ってもOKです！
こしあんを粒あんに替えてもGOOD！ 見た目も味も楽しめる、うれしいスイーツサンド。春のおでかけにぴったりです。