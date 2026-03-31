プロの切り方で断面美！『あんことチーズの苺サンド』カフェ風サンドはお花見にも

断面のかわいさに思わずときめく、いちごのスイーツサンド。市販のあんこを使えば、簡単なのに味わいはしっかり本格派です。

甘酸っぱいいちごに、コクのあるマスカルポーネとあんこのやさしい甘みが合わさり、まさに口福。お花見や持ち寄りのおやつにも、どうぞ♪

『あんことマスカルポーネのいちごサンド』のレシピ

材料（4人分）

食パン（10枚切り）……4枚

いちご……10個

マスカルポーネチーズ……160g

こしあん……160g

作り方

（1）食パンではさむ いちごはへたを取り、食パンはみみを切り落とす。2枚にあんこを等分に塗り広げ、いちごを中央と4つの角に等分にのせる。マスカルポーネチーズを等分にのせ、残りの食パンではさむ。

（2）冷やして切る1組ずつラップでしっかりと包み、冷蔵庫で30分ほど冷やす。ラップをしたまま、いちごを半分に切るように対角線で4等分に切る。

POINT

マスカルポーネチーズの代わりに、水きりしたヨーグルトやホイップクリームを使ってもOKです！

こしあんを粒あんに替えてもGOOD！ 見た目も味も楽しめる、うれしいスイーツサンド。春のおでかけにぴったりです。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）