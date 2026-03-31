米株先物 上昇一服 二転三転するトランプを警戒 米株先物 上昇一服 二転三転するトランプを警戒

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米株先物 上昇一服 二転三転するトランプを警戒



東京時間10:23現在

ダウ平均先物JUN 26月限 45637.00（+172.00 +0.38%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6406.75（+18.50 +0.29%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23189.75（+50.00 +0.22%）



米株先物は上昇一服。トランプ報道を受けダウは一時300ドル超上昇した。ただ、二転三転するトランプ氏への警戒感が残っている。



トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であっても、イランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。

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