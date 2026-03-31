宝塚歌劇団、出演者らに対する無断撮影に声明 「残念ながら」新たな対応発表…「禁止といたします」
宝塚歌劇団は3月31日、出演者らに対する無断撮影について声明を発表した。阪急電鉄との連名で、同日、公式サイトに掲出した。
【写真】きらびやか… 宝塚歌劇のステージ衣装、阪急17番街に登場
「出演者への楽屋口付近等での写真や動画の撮影について、これまでは、公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲においては禁止しておりませんでしたが、残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認しております」と説明。
これを踏まえ、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影への対応について、新たなルールをは伝えた。
そして「引き続き、宝塚歌劇の運営に携わる全ての関係者が、安心してより良い舞台づくりに精進できる環境の整備を進めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
○当社（阪急電鉄）管理区域内※においては、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）を禁止といたします。
※宝塚大劇場・東京宝塚劇場の敷地内
（館内・館外、お客様向け営業エリア内・営業エリア外を問いません。 宝塚大劇場では、関係者出入口［楽屋口］前のオープンスペースを含みます。
上記以外の場所におきましても、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）は、用途を問わずお控えください。
【写真】きらびやか… 宝塚歌劇のステージ衣装、阪急17番街に登場
「出演者への楽屋口付近等での写真や動画の撮影について、これまでは、公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲においては禁止しておりませんでしたが、残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認しております」と説明。
これを踏まえ、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影への対応について、新たなルールをは伝えた。
○当社（阪急電鉄）管理区域内※においては、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）を禁止といたします。
※宝塚大劇場・東京宝塚劇場の敷地内
（館内・館外、お客様向け営業エリア内・営業エリア外を問いません。 宝塚大劇場では、関係者出入口［楽屋口］前のオープンスペースを含みます。
上記以外の場所におきましても、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動画）は、用途を問わずお控えください。