日本の守護神として聖地ウェンブリーに初めて立つGK鈴木彩艶「やることはいつもと変わらない」
あこがれの舞台を目の前にしても浮つくところは一切ない。高ぶる気持ちが前面に出てもなんら不思議のない聖地ウェンブリー・スタジアムでのイングランド戦を翌日に控え、日本の守護神はいつもと変わらぬ冷静な様子で公式練習後の取材に応じた。GK鈴木彩艶(パルマ)は「日本代表として来ているし、ゴールを守る準備はできている。やることはいつもと変わらない」と落ち着いた口調で意気込みを示した。
ハイプレスを仕掛けてくることが予想される相手に対し、「最初から近いところ(へのパス)だけだと、相手が勢いを持ってどんどん来てしまう。長いボールも有効になる」と言い、相手や味方の立ち位置を見極めながら、長短のキックの「両方を使い分ける」とプランを語る。
一方で、ハリー・ケインを中心とした相手の攻撃に関しては警戒感を強めている。とはいえ抑えるべきは、ポストプレー、落ちた位置からの配球、シュートと全てを高水準でこなすエースストライカーだけでもない。「ケインだけでなく、ラインブレイクはセカンドラインからもどんどん来る」。だからこそ彩艶は背後のケアの重要性を強調した。
試合としてのイングランド戦に集中する彩艶だが、ウェンブリーでの試合が特別な意味を持つのは間違いない。浦和レッズの育成組織にいた時から目標に掲げてきたのが将来的なプレミアリーグでのプレー。その象徴とも言えるスタジアムで、日本代表の守護神としてゴールマウスを守ろうとしているのだ。
加えて彩艶は浦和時代から複数回にわたってマンチェスター・ユナイテッドからのオファーを受けながらも“まだその実力はない”として断ってきた過去を持つ。その選択を経て、ベルギーのシントトロイデンに渡り、そして今はイタリアで経験を積み、イングランドの強豪と対峙する立場にいる。マンチェスター・Uをはじめとするプレミアクラブからの注目度は高い。
ともあれ、チームを救うプレーが「シンプルに嬉しい」と語るその姿勢こそが守護神としての資質。高い注目度の中でも彩艶はウェンブリーで日本の勝利に貢献することだけに集中する。
(取材・文 矢内由美子)
一方で、ハリー・ケインを中心とした相手の攻撃に関しては警戒感を強めている。とはいえ抑えるべきは、ポストプレー、落ちた位置からの配球、シュートと全てを高水準でこなすエースストライカーだけでもない。「ケインだけでなく、ラインブレイクはセカンドラインからもどんどん来る」。だからこそ彩艶は背後のケアの重要性を強調した。
試合としてのイングランド戦に集中する彩艶だが、ウェンブリーでの試合が特別な意味を持つのは間違いない。浦和レッズの育成組織にいた時から目標に掲げてきたのが将来的なプレミアリーグでのプレー。その象徴とも言えるスタジアムで、日本代表の守護神としてゴールマウスを守ろうとしているのだ。
加えて彩艶は浦和時代から複数回にわたってマンチェスター・ユナイテッドからのオファーを受けながらも“まだその実力はない”として断ってきた過去を持つ。その選択を経て、ベルギーのシントトロイデンに渡り、そして今はイタリアで経験を積み、イングランドの強豪と対峙する立場にいる。マンチェスター・Uをはじめとするプレミアクラブからの注目度は高い。
ともあれ、チームを救うプレーが「シンプルに嬉しい」と語るその姿勢こそが守護神としての資質。高い注目度の中でも彩艶はウェンブリーで日本の勝利に貢献することだけに集中する。
(取材・文 矢内由美子)