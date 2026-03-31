ウェンブリー過去3戦全勝の鎌田大地、大舞台ゆえの工夫「一つ良いことができると一気に気持ち的に楽になる」
ウェンブリー・スタジアムでは過去3戦全勝。大舞台に無類の強さを誇るMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が日本代表の大黒柱として聖地凱旋を果たす。「クラブと違って代表活動でこういう素晴らしいスタジアムで良い相手と戦えるのは自分にとっても良い経験。しっかりと勝ちにこだわってやっていきたい」。気負いは全く見せず、淡々と意気込みを語った。
鎌田がウェンブリーに立つのは今回が4回目。「僕自身ウェンブリーで3試合やって1回も負けていないので、そういう部分でそれを継続できるようにやっていけたら」。昨季のFAカップ準決勝アストン・ビラ戦(○3-0)、決勝のマンチェスター・C戦(○1-0)、過去は今季のコミュニティシールド・リバプール戦(○2-2、PK3-2)と3戦全勝が続いており、日本代表の中心選手として4勝目を狙う。
過去3試合は決して横綱相撲を繰り広げたわけではなく、特に昨季決勝のマンチェスター・C戦は大半が押される展開。しかし、その中でも鎌田は堂々としたプレーを続け、試合の流れを譲らなかった。「大舞台になれば(他の選手が)少なからず萎縮してしまうというところでいつも通りできる」という個性はイングランド戦でもきっと活きるはずだが、その姿勢は頑強なメンタルによって支えられている。
この日、ウェンブリーでも平常心でプレーできる秘訣を問うと「いつも通りやること」と鎌田。さらに「あまり怖がらずにボールを受けに行ったり、思い切って一つ良いプレーというか、自分が仕掛けたタイミングで一つ良いことができると一気に気持ち的に楽になる。しっかり怖がらずにやることが大事」と話し、イングランド戦での頼もしさもにじませた。
メンタル面だけでなく、試合の流れを踏まえたプレー判断も鎌田の一つの強みだ。現在はボランチでの活躍が続くなか、「しっかり真ん中を締めながら、自分たちがボールをできるだけ保持できるように手助けしたり、ボランチで出るならチームのバランスを見ながらリスク管理をしないといけないので、チーム全体を見ながらやっていくことが大事だと思う」とイングランド戦を展望した。
W杯メンバー発表前最後の国際Aマッチという位置付けでもある大一番だが、その点にも気負いはない。「別にこの試合だけがW杯に向けての全てじゃない。自分たちがアウェーでこれだけいいチームと戦えるのはすごく貴重なので、もちろん勝ちにはこだわりつつ、自分たちがやらなきゃいけないこととトライアンドエラーを繰り返して、また出た課題をW杯に持っていくことが大事だと思う」。世界的強豪国にも、大観衆の大舞台にも、W杯サバイバルにも揺らがない背番号15は不動心で聖地に立ち、そして勝つ。
(取材・文 竹内達也)
鎌田がウェンブリーに立つのは今回が4回目。「僕自身ウェンブリーで3試合やって1回も負けていないので、そういう部分でそれを継続できるようにやっていけたら」。昨季のFAカップ準決勝アストン・ビラ戦(○3-0)、決勝のマンチェスター・C戦(○1-0)、過去は今季のコミュニティシールド・リバプール戦(○2-2、PK3-2)と3戦全勝が続いており、日本代表の中心選手として4勝目を狙う。
この日、ウェンブリーでも平常心でプレーできる秘訣を問うと「いつも通りやること」と鎌田。さらに「あまり怖がらずにボールを受けに行ったり、思い切って一つ良いプレーというか、自分が仕掛けたタイミングで一つ良いことができると一気に気持ち的に楽になる。しっかり怖がらずにやることが大事」と話し、イングランド戦での頼もしさもにじませた。
メンタル面だけでなく、試合の流れを踏まえたプレー判断も鎌田の一つの強みだ。現在はボランチでの活躍が続くなか、「しっかり真ん中を締めながら、自分たちがボールをできるだけ保持できるように手助けしたり、ボランチで出るならチームのバランスを見ながらリスク管理をしないといけないので、チーム全体を見ながらやっていくことが大事だと思う」とイングランド戦を展望した。
W杯メンバー発表前最後の国際Aマッチという位置付けでもある大一番だが、その点にも気負いはない。「別にこの試合だけがW杯に向けての全てじゃない。自分たちがアウェーでこれだけいいチームと戦えるのはすごく貴重なので、もちろん勝ちにはこだわりつつ、自分たちがやらなきゃいけないこととトライアンドエラーを繰り返して、また出た課題をW杯に持っていくことが大事だと思う」。世界的強豪国にも、大観衆の大舞台にも、W杯サバイバルにも揺らがない背番号15は不動心で聖地に立ち、そして勝つ。
(取材・文 竹内達也)