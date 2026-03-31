３１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円８８銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円４５銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分過ぎに１５９円８０銭前後で推移していたが、午前９時３０分過ぎには１５９円９３銭前後まで上昇した。米原油先物相場は、日本時間早朝の時間外取引でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が一時１バレル＝１０６ドル台に上昇。イランの攻撃を受け、クウェートの原油タンカーが損傷したとの報道を受け、原油価格は値を上げている。イラン情勢が緊迫化し「有事のドル買い」の動きは強まるものの１６０円近辺の水準では、政府・日銀による為替介入も警戒され、上値は抑えられている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４７４ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS