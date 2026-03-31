開催：2026.3.31

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 9 [Wソックス]

MLBの試合が31日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとWソックスが対戦した。

マーリンズの先発投手はクリス・パダック、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

3回表、1番 ミゲル・バルガス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIA 0-1 CWS、3番 オースティン・ヘイズ 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 MIA 0-4 CWS

4回表、1番 ミゲル・バルガス 5球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでWソックス得点 MIA 0-8 CWS

4回裏、4番 リアム・ヒックス 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 2-8 CWS

5回裏、1番 ジェーコブ・マーシー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-8 CWS

6回表、1番 ミゲル・バルガス 6球目を打ってライトへの犠牲フライでWソックス得点 MIA 3-9 CWS

8回裏、4番 リアム・ヒックス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-9 CWS

試合は4対9でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマーリンズのクリス・パダックで、ここまで0勝1敗0S。Wソックスのヒックスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 11:36:19 更新