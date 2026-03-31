開催：2026.3.31

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が31日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレンジャーズが対戦した。

オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。

1回表、4番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 BAL 0-1 TEX

1回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-1 TEX

2回表、1番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BAL 1-2 TEX、4番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BAL 1-3 TEX、5番 ジョク・ピダーソン 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 BAL 1-4 TEX

5回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-4 TEX

9回表、6番 ジョシュ・スミス 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BAL 2-5 TEX

試合は2対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのクリス・バジットで、ここまで0勝1敗0S。レンジャーズのアレクサンダーにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 10:30:25 更新