中道改革連合は３０日、国会内で「安定的な皇位継承に関する検討本部」の初会合を開き、党見解のとりまとめに向けた議論に着手した。

執行部は「最大公約数での議論の前進」を目指すが、立憲民主党と公明党の出身議員の間で意見集約が難航する恐れもある。

中道改革の笠浩史本部長は会合冒頭、「皆さんの意見を踏まえながら、どういった形で集約していくのか議論したい」と述べた。４月１５日にも再開される各党・会派の代表者を集めた全体会議に向け、議論を急ぐ考えも示した。

昨年の通常国会で行われた全体会議では、政府の有識者会議が示した〈１〉女性皇族の身分を結婚後も保持〈２〉旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える――の２案について議論した。〈１〉を巡っては、立民が夫と子に皇族の身分を付与するよう求めたのに対し、公明などは慎重な姿勢を示し、合意には至らなかった。

この日の初会合では、中道改革結成前の立民で議論を主導した野田佳彦・元首相が、全体会議の経緯などを説明した。その後の議論では、女性皇族の夫と子に皇族の身分を付与することを巡り、立民系で賛否が分かれた。公明系からは意見が出ず、従来の姿勢を維持する構えとみられる。

笠氏は会合後、国会内で記者団に「１５日までに案をまとめるのは難しい」と述べた。〈２〉の養子縁組案についても、立民系が慎重姿勢を示す一方、公明系は賛同する立場で、中道改革幹部は「見解をまとめるにはかなりの工夫が必要だ」と指摘した。

皇位継承を巡っては、小川代表が２７日の記者会見で「生きているうちに女性天皇を見てみたい」と発言したことも、党内外で波紋を呼んでいる。