日本代表主将のＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）を目標に掲げる北中米Ｗ杯優勝の試金石とした。

試合会場となるウェンブリースタジアムで行った３０日の練習後、取材に応じた堂安は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング４位との対戦を前に攻略をイメージした。「こういう相手に球際で勝てないとＷ杯優勝はないと思っている。球際の勝率は５０―５０でもいいかなと思っている。５１％じゃなくても５０―５０だったら日本人の組織力で勝てると思う。球際で負けると組織力も戦術もなくなるので」

１―０で勝利した２８日スコットランド戦はベンチスタートだった中、改めて日本の組織力に手応えを感じた。「日本代表の組織力はさすがだなと。スコットランド相手に（先発は）急に組まれたメンバーの中で、これほど組織的なチームができるのは日本人の良さ。もし選手（の出る順番）が逆でも同じ展開になったと思う」。後半から主力組が入ったことが勝因との見方とは、異なる考えだった。

持ち前の組織力に球際の強さをかみ合わせて、Ｗ杯優勝候補の一角から勝利をもぎ取ることができるか。