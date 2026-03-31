「服どこで買えばいいか分からん、、」→【しまむら】でOK！ 40・50代が似合う♡「新作アイテム」

「トレンドは追いかけたいけれど、結局何を着ればいいかわからない……」そんなオシャレ迷子の40・50代を救う答えが、【しまむら】にありました！ 特におすすめしたいのが【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】です。大人世代でもハマる絶妙なトレンド感と心地よいきちんと感を両立したナチュラル服を提案しています。今回は、コーデ丸ごと買いできる春の新作アイテムをご紹介します。

ネイビーでまとめた上品カジュアルコーデ

【しまむら】「ボーダーTシャツ」\1,419 （税込）、「 ロールアップデニムワイドパンツ」\2,189（税込）

ゆったりとしたドロップショルダーのトップス。子供っぽくなりがちなボーダーも、細めのダブルラインで落ち着いた印象に。大胆なロールアップデザインが目をひくワイドパンツは、裾にボリュームを持たせた立体的なフォルムが魅力です。存在感のあるシューズと合わせて、足元を主役にしたコーデを楽しめそう。上下ともにネイビーで統一することでカジュアルながらも上品な印象に仕上がります。