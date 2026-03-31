Snow Man目黒蓮、爽やか春コーデでリラックス 「LEE」特別版で単独表紙に
Snow Man・目黒蓮が、4月7日発売の雑誌「LEE」（集英社刊）5月号に初登場。さらに、特別版の表紙を単独で飾り、インタビューで“ほっとする時間”を語った。
【写真】お花を手にやさしい笑顔 「LEE」5月号特別版より目黒蓮
今回の特別版表紙では、春らしい爽やかなストライプシャツに身を包み、リラックスした微笑みが印象的な目黒。誌面では、「ほっとする場所、ほっとする時間。」をテーマに、6ページにわたるインタビューも掲載している。
俳優としての活躍も目覚ましい目黒が、4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』（原作は「週刊少年ジャンプ」で連載中の鈴木祐斗による同名漫画）で演じるのは、伝説の殺し屋・坂本太郎。ふくよかな体型の坂本を演じるにあたり、特殊メイクや本格的なアクションシーンに挑戦した。
インタビューでは、「パンチの基本技を学んでいるとき、必死に連打し続けたら拳から流血してしまって」と語り、役に真摯に向き合ったことをうかがわせた。
そんな挑戦を続ける俳優としての姿のほか、多忙な日々の暮らしのなかで大切にしている“ほっとする瞬間”についても語る。「例えば、ソファひとつ置くにしても、自分が『最高』と思えるものを選んだり。そこは、僕一人だけの空間になるので、誰の目を気にすることなく、自分の『好き』を大事にしたいと思っています」。
撮影時、目黒の爽やかな魅力を引き出すため編集部が用意したのは、両手いっぱいの白とグリーンの花々。花を手に取り、休日の昼下がりのように穏やかな空気の中で、柔らかな表情を見せる目黒。思わず引き込まれる、スペシャルなカットを掲載している。
なお、5月号の大特集は「毎日パンツ派！のための“変わり映え”する春おしゃれ」。そのほか「最新日焼け止め」などの美容企画のほか、「一生ものの蒸し料理」「ハッとする日用品」など、暮らしに役立つ情報を幅広く紹介している。“こんまり”こと近藤麻理恵も登場する「前向きに手放す生き方」など、充実した読み物にも注目だ。
「LEE」5月号特別版は、集英社より4月7日発売。価格は890円（税込）。※同日発売の通常版と表紙以外の内容は同じ。
【写真】お花を手にやさしい笑顔 「LEE」5月号特別版より目黒蓮
今回の特別版表紙では、春らしい爽やかなストライプシャツに身を包み、リラックスした微笑みが印象的な目黒。誌面では、「ほっとする場所、ほっとする時間。」をテーマに、6ページにわたるインタビューも掲載している。
インタビューでは、「パンチの基本技を学んでいるとき、必死に連打し続けたら拳から流血してしまって」と語り、役に真摯に向き合ったことをうかがわせた。
そんな挑戦を続ける俳優としての姿のほか、多忙な日々の暮らしのなかで大切にしている“ほっとする瞬間”についても語る。「例えば、ソファひとつ置くにしても、自分が『最高』と思えるものを選んだり。そこは、僕一人だけの空間になるので、誰の目を気にすることなく、自分の『好き』を大事にしたいと思っています」。
撮影時、目黒の爽やかな魅力を引き出すため編集部が用意したのは、両手いっぱいの白とグリーンの花々。花を手に取り、休日の昼下がりのように穏やかな空気の中で、柔らかな表情を見せる目黒。思わず引き込まれる、スペシャルなカットを掲載している。
なお、5月号の大特集は「毎日パンツ派！のための“変わり映え”する春おしゃれ」。そのほか「最新日焼け止め」などの美容企画のほか、「一生ものの蒸し料理」「ハッとする日用品」など、暮らしに役立つ情報を幅広く紹介している。“こんまり”こと近藤麻理恵も登場する「前向きに手放す生き方」など、充実した読み物にも注目だ。
「LEE」5月号特別版は、集英社より4月7日発売。価格は890円（税込）。※同日発売の通常版と表紙以外の内容は同じ。