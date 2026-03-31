佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の31日の天気をお伝えします。



30日は福岡県内各地で、今シーズン一番の暖かさになりました。最高気温は福岡で23.6℃、太宰府で25.6℃、久留米や黒木（八女市）では3月の観測史上、最も高い気温を更新しました。



「桜情報」

季節を先取りした陽気に、桜の開花も大きく進みました。久留米市の発心公園や朝倉市の甘木公園、福岡市の油山市民の森などで続々と満開を迎えています。一方、舞鶴公園や西公園では、まだつぼみが目立つ状態です。



「天気の予想」

各地で桜が見頃となっていますが、31日はお花見にはあいにくの天気となりそうです。一日を通して雲が広がりやすく、昼すぎにかけて、にわか雨の可能性があります。強風にもご注意ください。



「気温の予想」

31日の最高気温は前日より大幅に下がりますが、それでも平年を上回るところがほとんどでしょう。福岡市で20℃、北九州市で19℃で、朝から昼にかけてほとんど気温が変わりません。夜は朝よりも気温が下がりますので服装にご注意ください。



「なのか間予報」

水曜日は再び広い範囲で雨が降るでしょう。金曜日と土曜日も天気がぐずつく見込みです。今週は曇りや雨の日が多いため、日差しは貴重なものとなりそうです。