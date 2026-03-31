緊迫するイラン情勢。29日、ホルムズ海峡を通らずに原油のタンカーが日本に到着しました。その一方で、静岡県内では燃料が手に入りにくくなり特産サクラエビやシラスの漁も制限を受ける事態にガソリンだけではない生活へのさまざまな影響とは…。



（アメリカ トランプ大統領）

Q.来週イランと合意できる？

「できると見ているすぐかもしれない」



29日機内で記者団の取材に応じたトランプ大統領。「イランとの交渉は極めて順調に進んでいる」と述べた上で「近いうちに合意できると思う」と自信を示しました。その一方で「我々が合意しない可能性もある」とも述べ交渉に向けイランへの圧力を強めています。





アメリカ中央軍は28日長崎県佐世保市を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」と沖縄県に駐留する海兵隊の部隊など約3500人が中東に到着したと発表。フィナンシャルタイムズは29日、トランプ大統領がインタビューで、「イランの石油を奪いたい」と述べ、石油輸出拠点であるカーグ島を占領する可能性を示唆したと報じたほか、ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が、ウランを回収するための軍事作戦を検討していてアメリカ軍が何日もイラン国内にとどまるリスクの高い作戦だと伝えています。一方、イランの革命防衛隊の報道官は29日、「トランプ大統領は地上作戦や島の占領について何度も脅迫してきた」と非難し、「それは単なる願望にすぎない」と強調。また、「トランプ大統領は世界で最もウソをつく大統領で思想や発言に一貫性がなく信頼できない」と述べ、地上作戦に踏み切った場合には「アメリカ軍を消滅させる」と徹底抗戦する姿勢です。戦闘終結への協議に向けた動きでは、交渉を仲介するパキスタンのダール副首相兼外相が、29日「数日中にアメリカとイランの協議を主催する」と述べましたが、協議が実現するのか先行きは不透明です。中東からの原油輸送の要、ホルムズ海峡の事実上の封鎖から1か月が経ち、県内でも影響が続いています。30日、ガソリンスタンドで、利用者に話を聞くと、懸念していたのは物全体の「値上げ」です。（利用者）「遠出は行かないけどね、その他もろもろ、食品も値上がりしてしまうから」（利用者）「ガソリンだけではないと思うから、スーパーのものとかもいろいろと値上がってきそう。怖いです」ホルムズ海峡封鎖の影響は駿河湾特産の『シラス』にも…。30日、用宗漁港を訪ねてみると…。（永見佳織 アナウンサー）「イラン情勢によって続く原油高の影響、ここ用宗漁港にも影響が出ています。3月21日に解禁したシラス漁、ただきょうはもう船は出ていません」船の燃料となる「軽油」の供給がストップ。備蓄も、通常通り使った場合は、数日しかもたないといいます。（清水漁協用宗支所 増田 新 支所長）「軽油が入ってこない状態で、漁師も燃費をよくするため、細く長く使うために努力して使っている。仕入れができない以上、漁師さんたちも頭を悩ましている状態」3月21日から解禁したシラス漁も、漁に出たのはこれまで3日だけ。27日に行った漁では、燃料不足から、本来の半分の30隻ほどで漁を行いました。また、船主たちが相談して、漁獲量の多い時期を狙って軽油を効率良く使おうと、28日から4月1日までの5日間は、漁に出ないことを決めています。（清水漁協用宗支所 増田 新 支所長）「シラスの量が増えた時には全船で出漁したいという思いがある。とりあえず今、軽油の仕入れが未定の以上、『細く・長く』使って、その状況を待つしかない」また、影響は、駿河湾の宝石、「サクラエビ」にも…。29日、春漁が解禁されましたが、由比港漁協の関係者によりますと、悪天候に加えて船の燃料不足の状況もあり、中止となったということです。軽油の供給が滞り、備蓄も１か月程度しかないため、確実にサクラエビを探すことができる日に絞って漁に出る方針です。関係者は、「約50年漁をしてきて、燃料がなくなりそうなことは初めて」と話していて、今後は水揚げ量にも影響を与える可能性があります。ここは森町にある「鈴木農園」。30日、田植えがスタートし、コシヒカリの苗を植えていきました。（鈴木農園の従業員）「自然に水がたまった田んぼから植えている。ことしはちょっと早い。苗の生育もよかった」「鈴木農園」では、田んぼ40ヘクタールを使ってコメづくりをしていますが、燃料費の高騰を受けて、従業員たちは[「節約」を心掛けていました。（鈴木農園の従業員）「極力燃料を使わない燃費良く運転してほしいと（社長から）いわれている。無駄なく考えて車や機械を使っている」「鈴木農園」では、「上がった燃料費分は、コメの価格に影響する可能性はある」と話しています。各地で厳しい状況ですが、29日、原油の輸送に進展が。（記者）「今治市の製油所にタンカーが入ってきました。このあと原油の搬入が行われます」愛媛県の製油所にホルムズ海峡を通らないルートで、初めて中東からの原油が到着したのです。ホルムズ海峡を通らずに原油を確保することは現実的なのでしょうか？（スタジオ）（澤井 志帆 キャスター）さあホルムズ海峡を封鎖での原油価格の高騰はガソリンだけではなく私たちの食卓の価格を自分たちの食卓にも影響を及ぼしそうです。静岡は漁業も農業も盛んなんですけれども、こういったサクラエビそしてシラス漁などの漁業では、燃料を確保できず量を制限せざるを得ない状況に。そして水揚げ量の減少、そして価格上昇につながる可能性があると。また、農業についても燃料費の増大、そして資材価格の上昇によって生産コストが上がる。そのことによってまた価格が上昇するといった可能性が出てきています。中川さん、こういった影響を実感することありますか？（コメンテーター スポーツキャスター 中川 絵美里氏）コメ作りも機械化が進んでいると思いますし、こういう原油価格の高騰というのは生産コストに直接いろいろな影響が出てきてしまいますよね。（澤井 志帆 キャスター）そうですよね…。津川さん、産業を守る何か対策というのはあるんでしょうか？（津川 祥吾 アンカー）原油についての課題と対策って、整理するとですね、課題は大きく分けて4つぐらいに分けられると思うんですね。1つはまず燃料の価格を上げること。物がなくなるかもしれない、なくなるというリスク。もう1つは値段が高くなるというリスク。もちろん関係はしますけどれも、分けて考えると、例えば物がなくなることに関しては「国家備蓄を放出しますよ」というのがありますよね。急にお金が高くなった部分については補助金を出しますというのがあります。これを、短期的な部分と長期的な部分にさらに分けてですね、全体的に備蓄を放出する、あるいは全体的に補助金を出すというやり方から、ピンポイントに本当に困っているところ、本当に必要なところに対してガソリンなり燃料を供給するようにする、あるいはそういった産業とか低所得者の方向けの補助金にする。そういった形に少しずつ長期的なシフトが変わっていく必要があるのかなと思いますね。（澤井 志帆 キャスター）一口で対策といっても色々な方面についてあるということなんですか…。ではここで1つはてなです。備蓄も限られる中原油の輸入は今後どうなっていくのか…きのう(29日)新しい動きもありました。ホルムズ海峡を通らずに原油を輸送したタンカーが初めて日本に到着しました。従来のホルムズ海峡を通るルートがこちらなのですけれども、約3週間かけて原油を運んでいたのですが、このホルムズ海峡を通らない代わりのルートはこちらです。まず原油をパイプラインと呼ばれる、こちら1200キロにわたる陸路で運んでいきまして、サウジアラビア西部の港ヤンブーへまず行きます。そして原油をタンカーに積み込んで公海側から日本に輸送する赤色のラインのルート…こちらになります。これだと輸送期間というのは従来のルート約3週間のルートにプラス2、3日ほどですので、そこまで影響はないのかなということなんですが、中川さん、このホルムズ海峡を通らないルートができました。（コメンテーター スポーツキャスター 中川 絵美里氏）各国様々なルートを調査して争奪戦の中、こういった代替ルートが確保できているというのを安心できる反面、津川さん、どうでしょう、このルートのリスクというのはどうでしょうか？（津川 祥吾 アンカー）実はこれそんなにあまり期待しにくい部分がありまして、問題として2つあって、まずパイプラインの部分がありました。陸走というやり方なんですが、これ、そもそも容量に限りがあって、あまりたくさんいっぺんには運べないというところがあります。当然コストもかかります。もう一つは、紅海というところを通りますけども。そうですね赤い方ですね。こちらがあまり日数は変わらないんですけど、実はここにもリスクがありまして、ざっくり言うと海賊が出るんですね。なので、実はこちらのルートはこちらのルートでリスクがあるので、実はあまり通りたくないルートではあります。（澤井 志帆 キャスター）中東地域のエネルギー事情に詳しい中東調査会（主任研究員）の高橋さんに聞きました。イラン側のこちら構成が強まった場合、航海ルートでの輸送が難しくなると話しています。もし先ほどお話しした代わりのルートが通れなくなってしまった場合、今度はですね、航海を北上しまして、こちらアフリカ大陸をう回する、このオレンジ色のルートになります。この絵だけで見てお分かりだと思うんですけれども、この場合、日本までの輸送にかかる日数は40日から50日ほどと、これまでの2倍くらいの期間になってしまうということなんです。さらに、中東調査会の高橋さんによりますと、単価輸送では1日あたり数千万から1億円弱の費用がかかるということなんですね。なので、かなりコストがかかってしまうということなので、中川さん、これもまた難しい問題ですよね。（コメンテーター スポーツキャスター 中川 絵美里氏）そうですね、やはりまだまだ、まだまだ代替がルート確保できても安定はしないということだと思うんですけれども。こういった原油高の影響をさまざまなところに今後いろいろ出てくると思うんですけど。津川さん、現状で、私たち個人にできることっていうのは何かありますか？（津川 祥吾 アンカー）そうですね、さっきちらっと言いましたけども、物が全く入ってこなくなる前提になると、本当に私たちどうしようもなくなってしまうんです。ただ、先ほど紹介されたい、わゆる「アフリカルート」というのはですね。実は、かなり早い段階から検討されていて、時間がものすごくかかるのですが、これなら確実に手に入るかなというふうに言われています。ですから、高さに対して…値段が高くなることに対する私たちの対策というのが求められていて、例えば私の世代よりもちょっと上の方々とか、かつてオイルショックを経験されていると思います。第1次オイルショック、第2次オイルショック。その時にさまざまな国の対策、企業も対策取りましたが。私たち一人一人もですね、省エネに努めるということをやってきてるんですね。だからその経験のある方は、そういったことを、もう一回思い出していただいていいかと思います。私たち若い世代の皆さんもですね。そういったところをもう一回ヒントとして考え直してみるのもいいのかなというふうに思いますね。（澤井 志帆 キャスター）小さいことでもできることから始めていきたいですよね。イラン情勢は長期化するほど静岡の漁業や農業そして私たちの食卓にも直結していきます。今後もイラン情勢や生活への影響については注目していきたいと思います。