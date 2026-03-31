米国のある漁師が5時間にわたる死闘の末、重さ227キロに達する超大型のメカジキを釣り上げ、話題を集めている。

27日（現地時間）、米フォックスニュースなど外信によると、フロリダ州カジョー・キーで釣り船を運営するホセ・ロドリゲス・ジュニア船長（25）が先月18日、重さ約480ポンド（約218キロ）のメカジキを釣り上げることに成功した。これはここ数年の間にフロリダキーズ海域で捕れたメカジキの中で指折りの大きさに挙げられる。

ロドリゲスさんは釣り体験業者を通じて週に4〜5回、客を乗せて海に出る。その日もペンシルベニア州から来た一家を乗せた、いつもと変わらない出航だった。

メカジキを初めて発見した時は、ある程度の大きさだろうという感じがあっただけで、実際の大きさは見当もつかなかったという。ロドリゲスさんは「水中を詳しくのぞき込んで、ようやく『これだ』と思った」と当時を振り返った。

しかし、メカジキは簡単には上がってこなかった。実に5時間もの間、格闘した末にようやく魚を制圧し、船べりに引き上げるだけでさらに30分かかった。「本当に激しい戦いだった」と船長は回想した。

船の上に上がった巨大なメカジキを保管するのも簡単なことではなかった。クレーンもなく、入れる生け簀も適当なものがなかった。結局、甲板の上に魚を横たえ、氷嚢とタオルを被せた後、海水をかけて体温を下げる方法で処理した。魚をさばく作業も船の上で直接行った。

港に戻ると、知らせを聞いた地域住民50〜70人が集まってきた。ロドリゲス船長は「ペンシルベニアから来た一家がメカジキの一部を持ち帰り、残りは近所の人たちに配った。その日、近所の人々全員がメカジキを食べた」と笑いながら話した。