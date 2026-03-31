DPF詰まりや燃費悪化の抑制を支援！ザーレン・コーポレーション「スラッジバスターズ」

記事ポイント 燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアできる燃料添加剤CeO2（酸化セリウム）配合によりDPF詰まりや燃費悪化を抑制2026年4月1日よりAmazonで発売、5％割引＋ポイント5倍キャンペーンも実施 燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアできる燃料添加剤CeO2（酸化セリウム）配合によりDPF詰まりや燃費悪化を抑制2026年4月1日よりAmazonで発売、5％割引＋ポイント5倍キャンペーンも実施

ザーレン・コーポレーションから、燃料タンクに入れるだけでエンジンコンディションを維持できる燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。

CeO2（酸化セリウム）を配合し、DPFの詰まりや燃費悪化の抑制をサポートする製品です。

2026年4月1日よりAmazonで発売され、発売記念の割引・ポイント還元キャンペーンも実施されます。

ザーレン・コーポレーション「スラッジバスターズ」

商品名：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ種類：ガソリン用／ディーゼル用価格：ガソリン用 3,135円（税込）／ディーゼル用 4,950円（税込）内容量：各300mlAmazon発売日：2026年4月1日

物流「2024年問題」により、ドライバー不足や物流コストの上昇、環境規制への対応など、輸送を取り巻く制約が増大しています。

こうした状況に対して現場でできる対策の一つが、エンジンまわりのコンディション維持による車両の継続運用です。

1958年創業のザーレン・コーポレーションは、長年のエンジンオイル開発で培ったノウハウを活かし、メンテナンスに要するコストや時間のロス、燃費の悪化といった課題を解消する燃料添加剤シリーズ「SLUDGE BUSTERS」を開発しています。

本製品は燃料タンクへ添加するだけで使用でき、専門的な作業や設備投資を必要としません。

とくに大型車両では、吸気系・排気系・エンジン内部をケアすることで、大規模整備やそれに伴うコスト、長時間運行できないリスクの回避が期待できます。

ガソリン用：3つの成分によるトリプル作用

ガソリン用には、PEA（ポリエーテルアミン）・PIB（ポリイソブチレン）・CeO2（酸化セリウム）の3成分が配合されています。

PEAが吸気系や燃焼室に蓄積した汚れを強力に分解除去し、PIBがきれいになったインジェクターや吸気バルブを保護して汚れの定着を防ぎます。

さらにCeO2は燃えずに排気系まで届き、排気熱を利用して残ったススを焼却する仕組みです。

自社検証では、トヨタ サクシード（4WD・走行距離約23万km）において添加前の平均燃費15.3km/Lから添加後16.9km/Lへと、約10％の燃費改善が確認されています。

ガソリン車やバイクなど、都市部での小口配送やデリバリービジネスを担う車両に適しています。

添加目安は、30〜50Lのガソリン燃料に1本、1年または1万kmごとに1回です。

ディーゼル用：3つの主要部品に徹底アプローチ

ディーゼル用は、排ガス処理およびエンジン性能維持に欠かせない「インジェクター」「EGR」「DPF」の3つの主要部品に作用します。

インジェクターに付着した汚れを徹底洗浄して詰まりを解消するとともに、CeO2がEGR・DPF内で触媒として機能し、低温でもススが燃えやすくなります。

ススの燃え残りが減少してフィルターがクリーンに保たれることで、強制再生の回数削減や燃費改善、排気系トラブルの予防が見込めます。

DPFの詰まりや強制再生の頻度が気になる大型車両に適した製品です。

添加目安は、70〜100Lの軽油燃料に1本、6ヵ月または5万kmごとに1回となっています。

Amazon発売記念キャンペーン

Amazon発売を記念して、5％割引（クーポン適用）とAmazonポイント5倍のキャンペーンが実施されます。

キャンペーン期間は予約販売期間に加え、2026年4月1日から4月5日までです。

2026年3月23日より数量限定の予約販売が開始されており、予定数量に達し次第終了となります。

燃料タンクに入れるだけという手軽さで、エンジン内部から排気系まで一括ケアできる点が大きな魅力です。

ガソリン用・ディーゼル用の2ラインナップで、小口配送車両から大型物流車両まで幅広く対応しています。

車両のメンテナンスコストと時間のロスを同時に削減し、物流現場の運用効率向上をサポートする製品となっています。

ザーレン・コーポレーション 燃料添加剤「スラッジバスターズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. スラッジバスターズはどのように使用しますか？

A. 燃料タンクに添加するだけで使用できます。

ガソリン用は30〜50Lの燃料に1本を1年または1万kmごとに1回、ディーゼル用は70〜100Lの軽油に1本を6ヵ月または5万kmごとに1回が添加目安です。

専門的な作業や設備投資は必要ありません。

Q. Amazon発売記念キャンペーンの内容を教えてください。

A. 5％割引（クーポン適用）とAmazonポイント5倍が適用されます。

キャンペーン期間は予約販売期間に加え、2026年4月1日から4月5日までです。

予約販売は数量限定のため、予定数量に達し次第終了となります。

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