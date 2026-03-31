焼け野原となった東京の街並み、防空壕の前で身を寄せ合う家族、そして出征していく兵士たちの表情……。東京大学大学院情報学環の渡邉英徳教授が庭田杏珠氏とともに手掛けた『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』（光文社新書）に掲載される写真はそのどれもが強烈で、各所で大きな反響を呼んでいる。

【画像】死者8万人以上が出た東京大空襲直後の銀座、炎上する名古屋城、破壊され尽くした那覇の廃墟を眺めるアメリカ兵の姿も…カラー化した写真でよみがえる、日本中を襲った「空襲被害」のリアル



1945年1月27日 富士山上空を飛行するアメリカ第73爆撃団のB-29「スーパーフォートレス」の編隊。76機のうち56機が有楽町・銀座地区に目標を変更、空襲を行った。 『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』より

いまから81年前、大阪で大規模空襲が起きた3月13日に渡邉教授がXに投稿したポストの写真も同書に掲載されている一枚。当該ポストは37万回表示され、多くのユーザーがその惨状について意見を交わした。

いったいなぜかつての日本をカラー化した写真が、ここまで大きな注目を集め続けるのか。渡邉教授はなぜ白黒写真のカラー化に取り組み続けるのか。ご本人に話を聞いた。

◆◆◆

モノクロ写真のカラー化に取り組み始めた“きっかけ”

「もともと私は、戦争や災害の膨大なデータを分かりやすくまとめ、多くの人に伝わりやすくする『ビジュアライゼーション（可視化）』の研究をしていました。そこから『AIとカラー化した写真でよみがえる 戦前・戦争』につながる古写真のカラー化に取り組むようになったのは、2016年のことです」

2016年といえば、広島の被爆の実相を伝えるデジタルアーカイブ「ヒロシマ・アーカイブ」を渡邉教授が発表して5年目の節目だった（同様の取り組みを行った「ナガサキ・アーカイブ」は2010年公開）。大きな反響のあった同プロジェクトだが、渡邉氏は当時の記憶をより鮮明に、かつ現代の若者たちにも届く新しい表現手法を模索していたという。

「ちょうどその頃、ニューラルネットワークと呼ばれる技術を使って写真をカラー化できるサービスが公開されました。そこで試しにヒロシマ・アーカイブに収められている当時のモノクロ写真をカラー化してみたんです。

その時の衝撃は今でも忘れられません。それまで、どこか遠い過去の出来事として凍りついていた白黒の写真が、色をまとった瞬間に、現在に蘇ったような生々しさを放ち始めたのです」

ニューラルネットワークを用いたカラー化は単なる「色付け」以上の意味を持っていた。瓦礫の生々しい土の色、人々の衣服の柄、空の青さ。それらが可視化されることで、当時の人々が確かにそこで息づいていたこと、被害のリアルが浮かび上がってきたのだ。

それから約10年。AI技術は日進月歩で進化を遂げてきた。そして今年、カラー化の手法に大きな変化が起きたのだという。

カラー化の手法に大きな変化が起きた年

「以前のAIは、過去に学習したデータから推測して、それらしい色を乗せているだけでした。しかし、現在の生成AI、例えば最新のChatGPTやGeminiなどのモデルは違います。写真に何が写っているのか、それが何年頃のどの場所のものなのかという『文脈』を推論した上で色を付けてくるんです」

渡邉教授によれば、現在のAIに適切なプロンプトを与えると、AIは極めて高度な歴史的知識等を動員して、より正確で自然なカラー化を行ってくれるという。いったいどのような工程でカラー化を進めているのだろうか。

「ChatGPTとGeminiにカラー化の補助作業をしてもらっています。その際に、色の根拠となる文献を明示してもらいます。文献が実在するかを確認し、内容に沿った着彩がなされているか、妥当性を検証し、必要に応じて手作業で色を修正します。

AIに指示すれば完成するというわけではなく、結局はこれまでの私たちの仕事と同じで、地道に修正していくプロセスが必要です。

こちらが投げ込んだ資料だけを元に作業するようにできる『NotebookLM』を使えば、何か特定の出来事について、それに関する資料だけを元にカラー化させるというフローはつくれそうです。ただし、まだ運用はしていません。出来事についての資料を取り揃えるというのも、多くの場合でとても困難な作業ですから」

技術の発展によって生じた“新しいリスク”

AI技術の飛躍的な進化でカラー化は比較的簡単に行えるようになり、技術活用の裾野が広がった。と同時に新たな脅威を生み出しもした。それが「ハルシネーション（誤認や論理の矛盾を含む事象や事実とは異なる情報を作り出してしまう現象）」である。

「AIが非常に賢くなったことで、逆に恐ろしいことが起きるようになりました。ハルシネーションですね。モデルの発展で随分減ってきてはいるものの、まだ起こることがあります。私の仕事で起きたハルシネーションとしては、AIが元の写真になかったものを加えることでしょうか。

例を挙げると、ある出征する兵士が『馬のお墓』の前で敬礼しているモノクロ写真をカラー化した時、出来上がったカラー写真に、元のモノクロ写真に存在しなかった『お皿に盛られた馬への供え物』のようなものが、ごく自然に描き足されていたんです」

AIは「お墓の前で敬礼している」という文脈を読み取り、「ならば、ここにはお供え物があるはずだ」と勝手に推論、存在しない要素を極めて自然なタッチで画像に合成してしまったのだ。

「あまりにも巧妙に嘘を混ぜてくるため、一見しただけでは見逃してしまう可能性もあります。これは歴史的資料を扱う上で、極めて危険な状態だと言えます」

過去の記憶を鮮明に蘇らせるうえで生成AIは劇的な利便性をもたらし、多くの人が気軽にカラー化を行えるようになった。

しかし、一歩間違えれば生成AIによる写真のカラー化は歴史改ざんにもつながってしまう。AIが生成した写真が新たな歴史として残ってしまう可能性もあるのだ。すると、何が本来の歴史なのかがわからなくなってしまう。

「技術の発展で利便性は大きく高まりましたが、AIがワンクリックで完璧な仕事をしてくれるわけではありません。むしろ、AIが勝手な創作をしていないか、人間の目で厳密なファクトチェックを行う責任がかつてなく重くなっています。

テクノロジーが進化すればするほど、人間の手と目が重要になるのです」

◆◆◆

その時々の最適なビジュアライゼーションに取り組み続けてきた渡邉教授だからこそ、技術が引き起こす新たな問題点にも注意の目を光らせる。技術活用と、それに伴うリスク。両者のバランスを取りながら、渡邉氏が現在行っている取り組み、今後のビジョンについても話を聞いた。

（「文春オンライン」編集部）