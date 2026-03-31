トランプ大統領、「合意近い」と強調もイランの“輸出拠点”制圧に言及 日本への原油が代替ルートで到着も新たなリスク
アメリカ・トランプ大統領は29日、記者団に対してイランとの「合意は近い」との見通しを示した。
こうした中、ホルムズ海峡封鎖の代替ルートとして紅海を経由した最初の原油タンカーが日本に到着した。しかし、親イラン武装組織フーシ派による新たな不安が広がっている。
トランプ大統領 楽観的見通しも「カーグ島」に言及
29日、激しく破壊された建物。
攻撃を受けたのは、イランの首都テヘランにある科学技術大学だ。
先制攻撃から1カ月が過ぎても戦闘が続く中、トランプ大統領が楽観的な見通しを示した。
記者：
今週中にイランと合意は見込める？
アメリカ・トランプ大統領：
見込める。近いうちに成立する可能性がある。
「合意は近い」との認識を示す一方で、イギリスの経済紙「フィナンシャル・タイムズ」の取材に対してはイランの原油輸出拠点である「カーグ島」を制圧する可能性に言及した。
事態の長期化が懸念される中、“もうひとつの海峡”にも暗雲が垂れ込めている。
愛媛県の製油所に28日到着したタンカー。
戦闘開始後、事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡を通らず、サウジアラビア西側の紅海を通って日本に到着した最初の1隻だ。
太陽石油四国事業所・石川純一所長：
こうして無事に原油を受け入れられることに率直に安堵している。
“代替ルート”に新たな脅威
しかし、この代替ルートにも大きな不安要素がある。
それが、紅海に面するイエメンの親イラン武装組織「フーシ派」の参戦だ。
フーシ派報道官：
敵が犯罪的攻撃と侵略をやめるまで、我々は軍事作戦を続ける。
28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表した「フーシ派」。
2023年、パレスチナ自治区ガザでの戦闘が始まると、イスラム組織ハマスに連帯を示し、紅海で親イスラエルの貨物船やタンカーなどを攻撃した。
双方は一時停戦したものの、今回の参戦で再び紅海が戦いの場となる可能性がある。
（「イット！」3月30日放送より）