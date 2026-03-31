トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の「他愛もない、スバラシな毎日」を描いた連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が、3月27日に最終回を迎えた。フィナーレの興奮冷めやらぬ中、3月30日からは4夜連続でスピンオフドラマも放送中だ。

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物語は、ヘブンを喪い失意の底にいたトキが周囲の後押しを得て「ふたりの他愛もない日々」を回想した『思ひ出の記』を出版するところで閉じた。この本は、トキのモデルである小泉セツが、ヘブンのモデルである小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）との思い出を回顧して綴った著書と同名である。



ヒロインの郄石あかりと、夫役のトミー・バストウ 公式Xより

完成した『思ひ出の記』（英題『REMINISCENCES OF LEFKADA HEAVIN』）の表紙を、トキとヘブンの愛息子である勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）と勲（柊エタニエル）がめくる。すると、「これは雨清水トキによる回顧録である」と見せる映像演出のもと、これまでの泣いて笑った名シーンの数々が主題歌「笑ったり転んだり」とともに流れる。つまり『ばけばけ』は、トキが綴った『思ひ出の記』だった、という構造になっていた。

『思ひ出の記』は、物語の帰結として用いられただけでなく、『ばけばけ』の制作に欠かせない書でもあった。

脚本を手がけたふじきみつ彦氏はインタビューで、「『思ひ出の記』を読んだことが『小泉セツさんとラフカディオ・ハーンさんをモデルにしたフィクション』の決め手になりました。（中略）『ふたりの他愛ない日常を描いた物語』という基本構想も、『思ひ出の記』からの影響が大きいです」と明かしている。

『ばけばけ』名シーンは『思ひ出の記』のどんな表記から？

さらに、制作統括の橋爪國臣氏とチーフ演出の村橋直樹氏は、出演俳優や、主題歌を担当したハンバート ハンバートに『思ひ出の記』（小泉セツ著・小泉八雲記念館監修）を渡したと語る。

『思ひ出の記』を「基本理念」に据え、この本を介してすべての作り手・演じ手が作品のトーンや空気感について意思統一できたことが、『ばけばけ』が最後までブレずに魅力的な作品になった理由ではないかと、筆者は思っている。本稿では『ばけばけ』名シーンの数々は『思ひ出の記』のどの部分から抽出されてできたのか、同書からどんなエッセンスを汲み取って作劇がなされたのかを、探ってみたい。

まず、『ばけばけ』の中で頻繁に登場した「散歩」。2025年最後に放送され「伝説の回」と称される第65回で、散歩に行くというヘブンにトキが初めて申し出た「ご一緒してええですか？」という言葉。黄昏せまる宍道湖のほとりを散歩しながらふたりが初めてつないだ手と手。「好きです」「愛しています」などという直接的な台詞を用いることなく、散歩にまつわるそれぞれのアクションが、ふたりの恋愛が成就したことを表現していた。

最終回のラストシーンにも「散歩」が登場する。『思ひ出の記』が出版されてから幾年月。おそらく「あの世」で再会したトキとヘブンが、夜もとっぷりと更けた頃、仲睦まじく散歩に出かけていく。前半最後の回でのトキとヘブンの恋愛成就、そして最終回のラストシーンと、2つの最重要シーンに用いられた「散歩」。これはトキとヘブンの関係性を象徴するばかりか、このドラマの基調といってもいいだろう。

小泉セツが綴った『思ひ出の記』の中には、「散歩」という単語が21回も登場する。《月のない夜》の《淋しい路》、《薄暗い星光りに》照らされた墓地、《淋しい寺》。そうした場所を、セツと、健脚で知られたハーンがふたりでよく散歩をしていたことが綴られている（※《》内は『思ひ出の記』からの引用。以下同）。

主題歌「笑ったり転んだり」を担当したハンバート ハンバートは、制作陣から細かいオーダーを受けることはなく、「『思ひ出の記』を読んで曲を書いてください」とだけ言われたという。だからおのずと、歌詞に『思ひ出の記』のエッセンスが深く浸透している。曲の最後は「散歩しましょうか」という一節で締めくくられる。

「笑ったり転んだり」の最後の一節に影響を受けて、ふじき氏と村橋チーフDは第65回の「散歩で結ばれるトキとヘブン」を作劇したという。3月1日に放送された『ハンバート ハンバートと「笑ったり転んだり」を語ったり♪ 45分拡大版』（NHK総合）で村橋チーフDは、「最終回も（主題歌から）かなり影響受けてます」と語った。その予告どおり、ラストシーンは「今夜も散歩しましょうか」というフレーズを映像化したものになっていた。『ばけばけ』の現場における、こうしたクリエイティビティの響き合いが美しい。

「涙をこぼしてママさんママさんと云って笑うのです」

『思ひ出の記』には、ヘルンの性格にまつわる記述が散見される。そしてそれが、セツの愛情あふれる眼差しがとらえたものであることも、よくわかる。

《一国者で感情の鋭敏な事は驚く程でした》

《極正直者でした。微塵も悪い心のない人でした。女よりも優しい親切なところがありました》

《嫌いとなると少しも我慢致しません》

《自分の勉強を妨げたりこわしたりするような事から、一切離れて潔癖者のようでございました》

《よく独りで、何か頻りに喜んだり悲しんだりしていました。喜んで少し踊るようにして廊下を散歩して居る事もありますし、又独りで笑って居る事もあります。私が聞きつけて『パパさん何面白い事ありますか』と尋ねますと、こらえていたのが、破れたように大きい声になって大笑など致します。涙をこぼしてママさんママさんと云って笑うのです。これは新聞にあったおかしかった事や、私の話した事などを思い出してであります》

本稿ではごく一部を引用しただけだが、『思ひ出の記』には、制作陣がこの書を相当に読み込んでヘブンの人物造形を行ったのだろうなと思わせる記述がたくさんある。そうした「ハーンの性格」のコピーなどではなく、ハーンの中にある二律背反な性質や多面性をよくよく咀嚼し、玩味して、ヘブンというキャラクターと、彼とトキの関係性を構築していったことがわかる。

ヘブンの、自由で、頑固で気が短いけれど心根は優しく、純粋で、茶目っ気とユーモアがあって、繊細で、礼儀正しいところ。好きなこと・ものに夢中になるとき、少年のように目を輝かせるところ。書き物をしているときに邪魔が入ると「Shut up!!!!」と怒鳴っていたこと。結婚披露パーティーの場で「嘘キライ！」とぶちまけたこと。折にふれスキップしたり踊ったりしていたこと。

寂しく、うらぶれた場所が好きであること。西陽と夕陽を好んだこと。日本の西洋化を憂い、「古き良き日本」を愛したこと。人々が忘れ去り遺棄した物事に寄せる強い関心。こうしたハーンの趣味嗜好も、ヘブンの造形とエピソードに多分に注入されている。

その他にも『思ひ出の記』を読むと、「これは史実どおりなのか！」「そこを広げたのか！」という細かな発見が多々あって面白いので、『ばけばけ』ロスを感じている視聴者の皆さんにはぜひ一読されることをお勧めする。

『ばけばけ』では、「ジゴク！」「アバヨ！」「〜クダサレ」など、ヘブンのワードチョイスが面白くて、たびたびくすりと笑わされたが、実はこれらもちゃんと『思ひ出の記』に元ネタがある。

《それを見ると、直ぐ私の袂を引いて『駄目です、地獄です、一秒でさえもいけません』と申しまして、》

《東京には三年より我慢むつかしいと私に申しました。ヘルンはもともと東京は好みませんで、地獄のようなところだと申していました》

《『あの珍らしい不人情者の友達、私は好みません。さようなら、さようなら』》

《『色々の浴衣あなた着て下され。ただ見るさえもよきです』と云って、》

《無事で生れて下されと云う事を幾度も申しました》

などなど、ハーンの頑なさと、その反面、茶目っ気と優しさが感じられる記述がいくつも見られる。

実際ハーンはかなり偏屈で気性の激しいところがあったという。『思ひ出の記』の中にも、彼の感情の起伏の苛烈さを表す逸話が、いくつもしたためられている。それに比べてヘブンの人物造形はだいぶマイルドにしてあり、「茶目っ気」のほうを増幅させた感がある。演じたトミー・バストウの内側から滲み出る人間的魅力も大きく功を奏しているのだろう。

伝記ドラマではなく、「トキから見たヘブン」

『思ひ出の記』に記された「ハーンの性格」は、妻であるセツの目が捉えたもの。それに沿って「ヘブンの性格」の構成要素の多くも、「トキだけが知る」ものとして描かれている。だから当然、ヘブンの作家としての顔、ヘブンが社会人として外部と関わるときの顔とは、少なからず齟齬があるのだろう。

最終回で描かれた「フロックコートの誤解」は、まさにヘブンの「外の顔」と「内の顔」を表現したエピソードだった。家では「内の顔」しか見せたくないヘブンが、出がけにトキから「西洋人らしく」とうながされて「外の顔」を強いられ、嫌な顔をする。トキはこのことを後悔し続けるが、実は、トキが「フロッグ（蛙）コート」に言い間違えるというドメスティックな出来事と、妻に感じる愛おしさがヘブンの心をほぐして、「シブシブ」身につけていた「外の顔」が、それほど嫌でなくなった、というエピソードだ。

偉大な作家・小泉八雲を外から見た伝記や評伝は数多あれど、誰よりも近くにいる妻から見た「ヘルンさん伝」は、世界に『思ひ出の記』一冊しかない。『ばけばけ』も同じなのだ。この物語の主人公はあくまでもトキであって、「トキから見たヘブン」という視点が終始貫かれていた。

『ばけばけ』はラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の伝記ドラマではないし、文豪を支えた妻の内助の功の物語でもない。だから、ハーンを熊本の第五高等中学校に招いた当時の校長・嘉納治五郎や、ハーンが帝大を解雇された際、後任として教壇に立った夏目漱石などは、影すら出てこない。この2人の名は、『思ひ出の記』にもない。

『ばけばけ』で描かれるのはあくまでも、『思ひ出の記』でセツが綴ったのと同じ、「ふたりの日常」である。2024年初夏、制作発表の場でふじき氏がコメントした「取り立てて人に話すほどでもない他愛もない時間。そんな光でも影でもない部分に光を当てる朝ドラを書いてみたい」という姿勢が、第1回から最終回に至るまでブレることなく貫かれた。

一見軽々とやってのけているように見えるかもしれないが、これは相当に胆力がいることだ。ヘブンの成した偉業に派手にスポットを当て、わかりやすいイベントや目を惹く登場人物を出したほうが、作劇としてはよっぽど楽なのだから。

「安易なドラマ性を求めない」というのも、作り手が『思ひ出の記』から得た哲学ではないだろうか。聞き書きであることを差し引いても、『思ひ出の記』のセツの語り口はとても淡々として、取り乱さず平らな口調（文調）で綴られている。それが彼女の矜持なのだと感じる。しかしながら、その落ち着いた言葉の奥底には、夫・ハーンへの深い愛と、最愛の人を喪った悲しみがしっかりと根を張っている。文体が淡々としているからこそ、かえってそれが際立つ。

こうしたことが、『ばけばけ』の作劇に反映されているように思えてならない。あくまでも全体のトーンと空気感について教科書にしたのは『思ひ出の記』でありながら、それを実現させるための「見えない下地」として、作り手たちは果てしない量の小泉八雲研究の資料とも向き合ったことが窺える。

「熊本編」以降、ラス前の第24週「カイダン、カク、シマス。」に至るまで描かれたヘブンの作家としての苦悩は、小泉八雲の史実と彼の文学を深いところまで享受していなければできない表現だったように思う。ドラマチックな劇伴を鳴らして、「ガーン！ 書けない！」みたいな描写はわかりやすいし、バズりやすいだろう。しかし『ばけばけ』では、真綿で首を絞められるようなヘブンの悶えが静かに、そして長らく描かれ続けた。ヘブンの苦悩が「ふたりの日常」の下層部に潜り込んで、ずっと存在していた。

これが物語終盤のヘブンの「うらめしさ」であり、トキにとってはヘブンの苦しみを理解できなかった後悔と自責が「うらめしさ」として描かれていた。

悲しみも苦しみも、喜びも愛も、すべては日常の中で起こる。日々の小さな出来事の積み重ねの果てに、人はだんだんと、なめらかに変化していく。人の死さえも、日常の中で起こることであり、翻って、日常が人に死を受容させていく。

「毎日難儀なことばかり」「日に日に世界が悪くなる」

ふたりの最後の瞬間を描いた第122回でトキは、ハーンが愛し、ヘブンも愛した夕陽に包まれながら、ヘブンが死した後でも「子どもとカルタして遊びます」「スキップします」と約束する。これに安心してヘブンは、「失礼ながら、お先、休ませていただきます」と静かに言う。まさに、ふたりが日常の力を借りて「死」を受け止めようとする姿だった。

『思ひ出の記』の終わりには、ハーンが亡くなる2週間前にふたりで出かけ、それが最後となった「散歩」の追憶が刻まれている。散歩で見て回ったあちこちの門を参考にして、家の表門を建てた。門はハーンが亡くなる2日前に着工して、トキが毎晩言っていた言葉を真似して《亡くなってから葬式の間に合うように急いで造らせました》との文言で締めくくられている。

なんと淡々とした日常描写だろうか。しかしハーンの忘形見になってしまった「表門」の描写が置かれていることで、なおさらハーンの不在感と、セツの静かな喪失感が迫ってくる。そしてこれもまた、日常を通じた「死を受容する過程」といえないだろうか。

『思ひ出の記』を基本理念として作られた『ばけばけ』の最後には、日常の中で人は少しずつ悲しみから立ち直っていくのだという、グリーフケアの視点が置かれた。

人はどんなに深い悲苦の中にあっても、他愛ない思い出に少し笑えたり、蚊が手にとまったことで愛する人を思い出して泣き笑いしたりもする。『ばけばけ』最終回のトキの姿は、レジリエンス（人間が本来持つしなやかな強さ）という名の希望を表現していた。

「毎日難儀なことばかり」「日に日に世界が悪くなる」昨今。日常という身の回りを見つめ直すことで得られる喜びを描いた『ばけばけ』を胸に、明日からも人生を散歩していこう。

（佐野 華英）