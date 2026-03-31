「監督にはまだ大量の仕事が残されている」勝っても酷評…“W杯準備できていない”ドイツ代表に現地メディアが辛辣評価「攻撃は単調」「不安定な守備」

「監督にはまだ大量の仕事が残されている」勝っても酷評…“W杯準備できていない”ドイツ代表に現地メディアが辛辣評価「攻撃は単調」「不安定な守備」