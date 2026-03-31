スタートアップが成功できるか、失敗して消えてしまうか？ それを決めるのは、Product Market Fit（PMF：プロダクト・マーケット・フィット／市場で顧客に愛される製品・サービスを作ること）を達成できるかどうかにかかっている。『増補改訂版 起業の科学 スタートアップサイエンスVer.2』（田所雅之著、ダイヤモンド社）は、起業家の8割が読み、5割が実践する起業本のベストセラー『起業の科学』を9年ぶりに大改訂した最新版。本連載では同書から抜粋して、スタートアップの成長を加速するポイントについて、わかりやすくお伝えしていきます。

クレイジーなアイデアを成功させるプロセス

クレイジーなアイデアを成功させるプロセスには重要な原則がある。

それはバックキャスティング（大きなビジョンから逆算する思考）とフォアキャスティング（段階的に前進する思考）を両立させることだ。

成功する起業家を詳細に観察すると、「世界を変える大きなビジョンを描く」ことと「リスクを細かくコントロールする」という一見矛盾する視点のバランスを巧妙に取っている。

起業は直感的なひらめきで突き進むイメージもあるが、成功した事業を分析すると実際には、その裏に緻密な戦略が存在する。

この原則を体現した代表例として、Tesla（テスラ）、Stripe（ストライプ）の2社を分析してみよう。

1. Tesla（テスラ）：電気自動車革命に見る戦略的マスタープラン

バックキャスティング（大きなビジョンから逆算）

・持続可能なエネルギーへの世界の移行を加速する

フォアキャスティング（段階的に前進）

・Phase 1：ハイエンドな高価格スポーツカー（ロードスター）で技術検証とブランド構築

・Phase 2：高級セダン（Model S）で実用性を証明

・Phase 3：大衆向け量産型Model 3で市場拡大

・Phase 4：充電インフラ・エネルギー・ロボット事業への展開（図表1-1-6）

練られた戦略：テスラの戦略的成功は、技術リスクの段階的軽減と市場創造の巧妙な組み合わせにある。技術面では、EV専用バッテリーセルの一からの開発という膨大な投資を避け、既存の18650セル技術（リチウムイオン電池の規格・構造）を革新的に組み合わせることで、初期投資を抑制しながら差別化技術を確立した。

市場戦略においても、一般消費者への直接アプローチではなく、カリフォルニア州のテクノロジー愛好家・環境意識の高い富裕層をファーストアダプターとして選定した。この層は新技術への寛容性が高く、初期の技術的不完全性を受け入れながらフィードバックを提供してくれる理想的な顧客層だった。

さらに、従来の自動車業界の商慣行を根本から見直し、ディーラーネットワークを介さない直販モデルを採用することで、顧客との直接関係を構築し、迅速な改善サイクルを実現した。

OTAアップデート機能（無線通信を使った遠隔更新）により、ハードウェア販売後もソフトウェアを通じた継続的価値提供を可能にし、従来の自動車を「購入後は減価していく耐久消費財」から「継続的に進化するテクノロジー製品」へと再定義した。

また垂直統合戦略も特筆すべき点である。バッテリー・モーター・制御システム・充電インフラまでを自社で手がけることで、他社が追従困難な統合的優位性を構築した。

この結果、2024年現在、テスラは世界最大のEVメーカーとして、年間生産台数180万台超、時価総額1兆2,000億ドル超（2025年10月現在）と世界で最も評価される自動車会社に成長し、全世界の自動車メーカーのEV転換を加速させる触媒役を果たしている。

2. Stripe（ストライプ）：決済インフラ革命

バックキャスティング（大きなビジョンから逆算）

・インターネット経済のインフラとなる決済プラットフォームの構築

フォアキャスティング（段階的に前進）

・Phase 1：開発者向けのシンプルなAPI提供（技術者コミュニティで口コミ拡散）

・Phase 2：スタートアップ・小規模EC事業者をターゲット

・Phase 3：企業向けの高度な決済機能を整備（サブスクリプション、マーケットプレイス）

・Phase 4：金融サービス全般に拡張（融資、銀行口座、カードサービス）

戦略的工夫：Stripeの成功は、技術的差別化から始まった。PayPalが主流だった2011年当時の「ユーザーを外部サイトに誘導する」決済方式に対し、Stripeは「サイト内完結型」の決済体験をわずか7行のコードで実現する革新性を提示した。

これによりEC事業者は顧客離脱率を大幅に削減し、コンバージョン率の劇的な向上を達成できた。

この技術的優位性を市場に浸透させる手法も独創的だった。従来型の営業活動ではなく、開発者が自然に「使いたくなる」プロダクト設計を徹底し、業界最高水準のAPI設計、包括的なドキュメント、充実したテスト環境を提供した。

その結果、開発者コミュニティ内での口コミによる自然な拡散が発生し、営業コストを抑制しながら急速な普及を実現した。

グローバル展開においても、Stripeは戦略的な忍耐を発揮した。

決済事業特有の複雑な金融規制への対応が求められる中、性急な拡大を避け、各国の規制を徹底研究し、現地金融機関との密な連携を通じて着実に展開国を拡大していった。

最終的に、Stripeは決済機能単体から「金融インフラ・プラットフォーム」へと進化を遂げた。事業運営に必要な金融機能を統合的に提供することで顧客のスイッチングコストを高め、長期的な収益基盤を構築した。

現在では、Amazon、Google、Microsoftを含む数百万の事業者が利用し、年間処理額8,000億ドルを超える規模にまで成長している。

（本稿は『増補改訂版 起業の科学 スタートアップサイエンスVer.2』の一部を抜粋・編集したものです）

田所雅之（たどころ・まさゆき）

株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック（教育技術）のスタートアップの3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動した。

日本に帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップ約1500社の評価を行ってきた。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。

2017年、新たにスタートアップの支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役社長に就任。その経験を生かして作成したスライド集『スタートアップサイエンス2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』（以上、日経BP）、『起業大全』『「起業参謀」の戦略書』（ダイヤモンド社）など。