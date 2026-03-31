朝ドラ『風、薫る』関東の初回視聴率、個人8.3％ 世帯14.9％
ビデオリサーチコミュニケーションズは3月31日、きのう30日からスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の関東地区での視聴率を発表した。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
『風、薫る』の初回番組平均視聴率は個人で8.3％、世帯は14.9％だった。前回の『ばけばけ』は個人8.7％、世帯16％。『あんぱん』は個人8.6％、世帯は15.4％（ビデオリサーチ調べ）。
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務める『風、薫る』。大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、考え方もやり方も異なる主人公たちが衝突と成長を重ね、“最強のバディ”へと変化していく姿を描く物語。明治という激動の時代を背景に、看護の世界へ飛び込んだ女性たちが人々を守るため奔走する。
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『風、薫る』の初回番組平均視聴率は個人で8.3％、世帯は14.9％だった。前回の『ばけばけ』は個人8.7％、世帯16％。『あんぱん』は個人8.6％、世帯は15.4％（ビデオリサーチ調べ）。
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