カーリング女子ロコ・ソラーレの吉田知那美が３１日、自身のインスタグラムで退団することを発表した。チームも正式に発表した。

カーリングファンに衝撃が走った発表。吉田知は自身のインスタグラムで「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、３月３１日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と記した。

「１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます。さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」とチームにエール。文末に「それでは５０歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！」と記した。

またロコ・ソラーレも吉田知の退団を正式に発表。「世界一を目指す中でもカーリングは楽しい！を体現し続けてくれたことにも感謝が尽きません。彼女の決断と今後の活躍を法人一同、応援しております！」と記した。