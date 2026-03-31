イイ女に生まれ変わるため、「ここを変えよう」と思っていること５パターン
冴えない自分に嫌気がさしたら、「どうにかしてイイ女に生まれ変わりたい」と思うもの。世の女性たちは、いったいどのようなことをがんばろうと考えているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「イイ女に生まれ変わるため、『ここを変えよう』と思っていること」をご紹介します。
【１】ダイエットしてくびれを手に入れよう
「スタイルさえよければ顔はメイクでごまかせる（笑）」（10代女性）など、ボディラインを整えるだけで、全身からにじみ出る「美人度」は増すようです。体がシェイプできれば、着こなせる服の幅が増えて、おしゃれが楽しくなり、ヘアスタイルやメイクでも冒険したくなるものなので、着実に「美」を手に入れられるでしょう。
【２】読書や勉強をがんばって、「教養」を身に付けよう
「話の引き出しが豊富な女になりたいです」（10代女性）というように、内面からイイ女になろうと心掛けるパターンです。難しい本を読むのが苦手なら、興味があるジャンルの漫画などを入り口にして、情報に触れる習慣を身に付けていくと、おっくうな気持ちも薄れて、知識の吸収に前向きになれるでしょう。
【３】「禁煙する」「自炊を心掛ける」など、美容のために努力をしよう
「食べ物に気を付けるだけじゃなく、運動習慣も大事かも」（20代女性）など、美しくなるためには生活習慣の見直しも必要でしょう。荒れた暮らしをしている自覚のある人は、「野菜をたくさん食べる」「最低でも８時間は睡眠をとる」といった「こだわりポイント」を一つでも守るようにすると、徐々に生活リズムも整ってくるかもしれません。
【４】部屋はいつでもきちんと片付けていよう
「男の人が突然遊びに来ても大丈夫なようにしておきたい」（20代女性）というように、部屋をキレイにしておくことを心掛ける人もいます。その日、たまたま乱雑にしていただけでも、初めて遊びに来た人は「いつもこのくらい散らかっているのだろう」と認識するのが普通なので、後回しにせずに日々の掃除をがんばりたいものです。
【５】外に出るときは最低限のメイクをしよう
「いつ誰にばったり会うかわからないので、身だしなみは大事です」（20代女性）など、たとえ近所のコンビニに買い物に行くだけでも、薄化粧くらいはしたほうがいいかもしれません。誰に会っても恥ずかしくないよう、服装も「毛玉の付いたスウェットにサンダル」ではなく、「清潔感のある部屋着」程度のものを身に付けておきましょう。
生まれ変わった自分の姿を想像して、一歩ずつ前に進みたいものです。（雪村一花）
【１】ダイエットしてくびれを手に入れよう
「スタイルさえよければ顔はメイクでごまかせる（笑）」（10代女性）など、ボディラインを整えるだけで、全身からにじみ出る「美人度」は増すようです。体がシェイプできれば、着こなせる服の幅が増えて、おしゃれが楽しくなり、ヘアスタイルやメイクでも冒険したくなるものなので、着実に「美」を手に入れられるでしょう。
「話の引き出しが豊富な女になりたいです」（10代女性）というように、内面からイイ女になろうと心掛けるパターンです。難しい本を読むのが苦手なら、興味があるジャンルの漫画などを入り口にして、情報に触れる習慣を身に付けていくと、おっくうな気持ちも薄れて、知識の吸収に前向きになれるでしょう。
【３】「禁煙する」「自炊を心掛ける」など、美容のために努力をしよう
「食べ物に気を付けるだけじゃなく、運動習慣も大事かも」（20代女性）など、美しくなるためには生活習慣の見直しも必要でしょう。荒れた暮らしをしている自覚のある人は、「野菜をたくさん食べる」「最低でも８時間は睡眠をとる」といった「こだわりポイント」を一つでも守るようにすると、徐々に生活リズムも整ってくるかもしれません。
【４】部屋はいつでもきちんと片付けていよう
「男の人が突然遊びに来ても大丈夫なようにしておきたい」（20代女性）というように、部屋をキレイにしておくことを心掛ける人もいます。その日、たまたま乱雑にしていただけでも、初めて遊びに来た人は「いつもこのくらい散らかっているのだろう」と認識するのが普通なので、後回しにせずに日々の掃除をがんばりたいものです。
【５】外に出るときは最低限のメイクをしよう
「いつ誰にばったり会うかわからないので、身だしなみは大事です」（20代女性）など、たとえ近所のコンビニに買い物に行くだけでも、薄化粧くらいはしたほうがいいかもしれません。誰に会っても恥ずかしくないよう、服装も「毛玉の付いたスウェットにサンダル」ではなく、「清潔感のある部屋着」程度のものを身に付けておきましょう。
生まれ変わった自分の姿を想像して、一歩ずつ前に進みたいものです。（雪村一花）