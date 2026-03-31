K-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」 、京セラドームで開催決定！11月に2DAYS実施

世界の音楽シーンでK-POPの地位を確立してきた最高峰のグローバルK-POP授賞式「MAMA AWARDS」を運営するCJ ENMは、2026年の開催日程と場所を決定した。

「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日（金）と21日（土）の2日間、日本の京セラドーム大阪で開催される。

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30年近くにわたり蓄積してきたMnetならではの制作ノウハウを基盤に、単なる授賞式を超えてK-POP の神髄を詰め込んだ「MAMA AWARDS」は、公式プラットフォーム「Mnet Plus」や「Mnet Smart+」、CS放送Mnet Japanを通じて生中継される。これにより、全世界のK-POPファンが一体となって熱狂する場となる見通しだ。

「MAMA AWARDS」は今年、さらなる進化を遂げる。主催のCJ ENMは、オンラインとオフラインの垣根を越え、世界中のファンが一体となって楽しめる多彩なイベントの準備を進めている。

これまでもK-POPシーンに新たなトレンドを提示し、圧倒的なステージ演出を披露してきた「MAMA AWARDS」。今年は「Music Makes ONE（音楽でひとつになる）」という理念のもと、本授賞式に加えて、既存の枠組みを超えた多彩なプログラムを展開する計画だ。

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また、大阪観光局との協力により、これまでにない新たな体験を提供する。CJ ENMの「MAMA AWARDS」は、1999年に「映像音楽大賞」としてスタートし、2009年には韓国初の「アジア音楽授賞式」へと飛躍。2022年のリブランディングを通じて、グローバルな地位を確固たるものにした。

特に2024年には、K-POP授賞式として初めてアメリカ・LAと日本・大阪を繋ぐリレー開催を盛況裡に終え、アジア最大級のコンテンツ授賞式であるAACA（Asian Academy Creative Awards）にて「最優秀総合エンターテインメント番組賞（Best General Entertainment Programme）」を受賞するなど、世界的な権威が認められている。

CJ ENMの関係者は「今年の年末、新たな節目を飾るべく、早くから授賞式の準備に拍車をかけています。過去27年間積み上げてきたノウハウを凝縮し、MAMA AWARDSだからこそ成し遂げられる圧倒的な演出はもちろん、新たな連動プログラムを通じて、これまでにない“初”の体験をお届けする予定です」と述べている。

国際的な決済ブランドであるVisaがタイトルスポンサーを務める「2026 MAMA AWARDS」は、11月20日と21日の両日、日本の京セラドーム大阪で開催され、全世界へのリアルタイム生中継を通じて世界中のファンへその熱狂を届ける予定だ。