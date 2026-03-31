強風の影響 瀬戸大橋線（マリンライナーなど）運転取りやめ 31日午前6時現在
JR西日本
瀬戸大橋線で強風が見込まれるため、JR西日本は31日、以下の区間で運転を取り止めます。快速マリンライナー号は、一部列車を除き、岡山駅から児島駅間で折り返し運転を行います。（31日午前6時現在）
【快速マリンライナー】
《岡山➡高松方面》
・「マリンライナー19号」（岡山9:54発）～「マリンライナー39号」（岡山14：42発） 児島駅～高松駅間 ※児島行きとして運転します。
・「マリンライナー25号」（岡山11:12発）は岡山駅～高松駅間で運転を取りやめます。
《高松➡岡山方面》
・「マリンライナー20号」（岡山10:48着）～「マリンライナー40号」（岡山15:32着） 高松駅～児島駅間 ※児島駅発岡山行きとして運転します。
・「マリンライナー22号」（岡山11:03着）は高松駅～岡山駅間で運転を取りやめます。
【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】
・瀬戸大橋アンパンマントロッコ 1号～4号 岡山駅～高松駅・琴平駅間
【しおかぜ】
・しおかぜ ７号・9号～18号 岡山駅～宇多津駅間 ※宇多津駅～松山駅間は運転します。
【南風】
南風5号～14号 岡山駅～多度津駅間 ※多度津駅～高知駅間は運転します。