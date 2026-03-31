1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬を育てた名調教師・国枝栄氏。今年2月に定年を迎えた氏が、華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は1頭の天皇賞馬との思い出を振り返る前後編の後編をお届けする。（前後編の後編。前編から読む）

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マイネルキッツは2005年の9月にデビュー、2戦目に勝ち上がったけれど、レースぶりを見てもこの時点ではクラシックを狙えるレベルではなかった。2勝目をあげたのも3歳の夏で、そこから1年間勝てなかった。当時は降級制度があったので下のクラスで走ったりしてオープン入りしたのは5歳になった08年、それまでに19戦を要した。

初めての重賞エプソムカップでは5着、七夕賞は3着、新潟記念で2着と勝てないまでも大きく崩れることがなく、上位馬に食らいついて賞金を稼いでくれる。ちょっとズブいところがあったが、折り合いには問題がなかったので距離を延ばしても大丈夫だった。

使うごとにレースを覚えてだんだんよくなっていくというのは調教師としてとてもやりがいがあるし、手がけていて楽しかった。マツリダゴッホが勝ったオールカマーでも4着。このレースから手綱を取ってくれた松岡正海騎手の思い切りのいい騎乗との相性もよかったようだ。

6歳になって3戦目、3月のGII日経賞で2着に入って賞金も加算され、これならと思って天皇賞（春）を使うことにした。重賞未勝利の馬がGI初挑戦、しかも伝統の「盾」である。京都記念と阪神大賞典を連勝してきた菊花賞馬アサクサキングス、前年のジャパンカップを勝ったスクリーンヒーロー、この年の有馬記念を勝つことになるドリームジャーニーなどメンバーが揃っており12番人気だったが、内でじっくり脚をため直線で抜け出す堂々とした競馬で勝ちきった。デビューから29戦目、6歳にして初の重賞勝利がGI天皇賞という快挙だ。

ただ彼がすごいヤツだと実感したのは実はここから。タフで疲労回復が早く、体が丈夫で脚元も全然問題ない。元気はよかったけど、扱いが難しいところもなく、鞍上の指示にしっかり従ってくれる。

そんなことでその後もGIIを2勝、10年の天皇賞（春）で2着になるなど長いところを中心に10歳まで走ってくれた。52戦8勝、レースで走った総距離を計算してみたら、なんと120キロをこえており6億円近く稼いだ。

1年後にデビューした妹のマイネカンナも初勝利は3戦目。クラシックには参戦できなかったが、コツコツ勝ち上がり、キッツより先にGIII福島牝馬ステークスを勝っている。5歳下のマイネルマークは初勝利が9戦目だったが、翌年にはGIIアルゼンチン共和国杯にキッツと共に出走して3着に頑張った。みんなタカラカンナの子なんだなあと思う。

マイネルキッツはGIホースになったが、圧倒的に強いということではなかったし、活躍し始めたのが遅かったこともあって種牡馬にはなれなかった。いまは北海道浦河の「優駿の里AERU」でのんびり暮らしている。（了。前編を読む）

※週刊ポスト2026年4月10日号