1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬を育てた名調教師・国枝栄氏。今年2月に定年を迎えた氏が、華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は1頭の天皇賞馬との思い出を振り返る前後編の前編をお届けする。

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国枝厩舎が解散したことについて「一つの時代が終わった」などと書いてくれていたメディアもあったけど、競馬は変わらずに毎週続いている。

私の厩舎にいた桜花賞馬ステレンボッシュは、退職した翌週には新たな厩舎の所属馬として重賞の中山牝馬ステークスに出走している。この馬の母系をたどればディープインパクトの母ウインドインハーヘアに行きつく。他にもレディブロンドやブラックタイドなどを生み、孫世代、ひ孫世代からも数多くの活躍馬を世に送り出した名牝。そして私に替わってステレンボッシュを管理しているのは国枝厩舎で調教助手をしてくれていた宮田敬介調教師。開業7年目にしてすでにG1トレーナーだ。

2009年の天皇賞（春）を勝ってくれたマイネルキッツ、彼との縁は95年ごろから始まる。ホッカイドウ競馬でデビューして2連勝したタカラカンナという牝馬が中央入りするにあたって国枝厩舎にやってきた。脚はちょっと曲がっていたけれど、けなげな頑張り屋さんで32戦してダートばかり5勝、準オープンまで出世し、今でいう8歳まで走ってくれた。その後は大井競馬に転厩、何戦か走って引退したことまでは知っていた。

その後オーナーはタカラカンナにチーフベアハートをつけて繁殖馬のセリに出し、それをビッグレッドファームの総帥である岡田繁幸さんが買った。岡田さんはJRA馬事文化賞を受賞された河村清明氏の著書『相馬眼が見た夢』にも書かれているように、独自の競馬思想を持ったホースマン。自分の牧場でも生産していたが、日高のセリに精力的に出かけてじっくり上場馬を観察。これはと思った馬をリーズナブルな価格で競り落とし、早い時期から坂路で鍛え上げ、新馬戦から好成績をあげていた「マイネル軍団」の創始者である。

私は毎年マイネルの馬を預からせてもらっていた。04年にビッグレッドファームに行った時、岡田さんから「先生、1歳馬を何頭か見てくださいよ。気に入った馬がいたらやってください」と言われた。それで場内を回ったら、その中にバランスがよかった牡馬がいたので血統を確認したらびっくり。思わず「私、この母親やってましたよ！」と叫んでいた。タカラカンナは鵡川の牧場の生産だったので、まさかその母子がビッグレッドファームにいるとは思っていなかった。

そんなことで預からせてもらうことになった。自分の娘が親の知らないうちに生んだ孫と再会し、親代わりとなって育てるようなもの。この馬がマイネルキッツなのである。（後編に続く）

※週刊ポスト2026年4月3日