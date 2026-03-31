トランプ米大統領が交渉相手と説明したイランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は３０日、ＳＮＳに「敵は自らの要望を『ニュース』と偽りながら、我々を脅す過ちを犯している。一撃には数倍の反撃がある」と投稿した。

反米・保守強硬派のガリバフ氏は対米交渉の相手と取りざたされても認めず、一貫して米イスラエルを批判している。

ガリバフ氏の側近は本紙に、米国との唯一の窓口は外務省で、「ガリバフ氏は直接連絡を取っていない」と強調した。ただ、国会議長のガリバフ氏は、最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のメンバーで、米国の提案について判断する重責を担っているとも指摘した。

強硬派ながら現実路線で知られ、２０２４年の大統領選に出馬した際は、制裁解除のための対米交渉は否定しなかった。精鋭軍事組織「革命防衛隊」出身で、警察庁長官やテヘラン市長も務めた。軍と行政の調整を担い、停戦に向けて指導力を発揮することを米側は期待しているとみられる。

パイロットでもあり、外遊では自ら飛行機を操縦して目的地に向かうこともある。警察庁長官時代には１１０番通報にあたる緊急通報体制を構築し、テヘラン市長時代には交通網を整備するなど組織・行政のトップとしての実績には定評がある。一方で、過去にはデモの弾圧や側近の汚職で負のイメージもつきまとった。

近年は家族がトルコで孫のベビー用品を「爆買い」してスーツケース２０個分を持ち帰り、「ベビー用品ゲート」と報じられるなどスキャンダルにも事欠かない。（国際部 吉形祐司）