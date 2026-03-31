お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、30日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。「これじゃダメだ」と思わされた人気コンビについて語った。

同世代の芸人について語る中、太田は「さまぁ〜ずは伝説のコントで『美容室』っていうのがあって。くりぃむとかサンドウィッチマンみたいなのがみんなこれを見て、教科書みたいなのがあったんだよ。名作なの」と回想。事務所独立騒動でテレビ出演が一気になくなった時期を振り返りながら「俺らがテレビに出られなくなった、そのちょい前ぐらいにさまぁ〜ずと会ってんだよ。ほとんど交流ないまま俺らがいなくなって、もう1回やり直そうって時にいろんなライブに出倒したの。その時に一番人気になってたのが実はさまぁ〜ず」と語った。

また「俺らの方が先輩なんだけど、さまぁ〜ずの前座やらされて。ああこれじゃダメだと思って」と力の差を痛感。「全然ウケないんだよ。さまぁ〜ずはどっかんどっかんウケてるのに。これはダメだと思わせてもらったのがさまぁ〜ず」と感謝を込めた。

太田は「そこからコンテスト番組出まくった。さまぁ〜ずのあれを見て、こんなことやってちゃダメだって思ったね」と再浮上のきっかけになったと語った。