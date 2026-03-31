声優・俳優の寺井らん（年齢非公表）が31日、自身のインスタグラムを更新。引退を発表した。

「いつも応援してくださる皆様、そして支えてくださる関係者の皆様へ」と書き出した寺井。「私、寺井らんは、2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、所属事務所を退所することをご報告申し上げます」と伝えた。

「これまで多くの作品や役柄に出会い、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。私を信じ、声優として起用してくださった制作会社の皆様、素晴らしい作品に携わらせていただいた経験は一生の財産です」とコメント。「また、未熟な私を温かく見守り、応援してくださった皆様、切磋琢磨し合い、叱咤激励いただいた俳優仲間の皆様、そして今日まで二人三脚で歩んでくださった事務所の皆様、感謝の言葉もございません」と伝えた。

「4月1日からは、大変お世話になっている会社にて、新たな人生をスタートいたします。プライベートなことではございますが、私は結婚しており、子供もおります」として「これからは一人の社会人として、そして親として、仕事と子育ての双方に全力を注ぎ、邁進していく所存です。今まで皆様からいただいた温かいお言葉や経験は、私にとって一生の宝物です」と回顧。「形は変わりますが、新しい場所でも自分らしく精一杯頑張ります。最後になりますが、皆様の益々のご多幸を心よりお祈り申し上げます。今まで本当にありがとうございました」と添えた。

続けて「明日からは新卒から働いていた会社でいちからお世話になります！実は昨年8月からアルバイトとしてお世話になってましたが4月の節目でありがたい人事をいただきこのような報告となりました」と補足し「1度目の退職時華々しく送別していただき恐れ入りますが同期の皆様、また仲良くしてください」とコメント。「母業も、仕事もしっかり頑張ってまた新たな人生を自信もって歩きまーす！！！みなさま本当に応援ありがとうございました」と締めくくった。

寺井はアニメ「ハワイアンコヌ」やドラマ「WHAT/IF 選択の連鎖」、「梨泰院クラス」、「二十五、二十一」の吹替を担当。また女優としても活躍しており舞台「赤毛のアン」や直也の会「夜光」、「法師ノ旅」などへの出演経験もある。