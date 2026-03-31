日向坂46「7回目のひな誕祭 」Leminoで生配信決定
【モデルプレス＝2026/03/31】日向坂46が4月4日、5日に開催する「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」が、Leminoにて生配信されることがわかった。また、4月18日、19日にはリピート配信を実施する。
【写真】日向坂46、丹生明里の代理センター務めたメンバー
このたび、日向坂46「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」の配信実施が決定。これまで歩んできた軌跡と感謝を届ける特別なライブである。グループの歴史を彩ってきた楽曲の数々と、今の日向坂46だからこそ魅せられるパフォーマンスを横浜スタジアムより届ける。
会場の熱気と感動をそのままに、Leminoで全国どこからでも楽しめる内容となる。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46、丹生明里の代理センター務めたメンバー
◆日向坂46「7回目のひな誕祭 」生配信決定
このたび、日向坂46「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」の配信実施が決定。これまで歩んできた軌跡と感謝を届ける特別なライブである。グループの歴史を彩ってきた楽曲の数々と、今の日向坂46だからこそ魅せられるパフォーマンスを横浜スタジアムより届ける。
会場の熱気と感動をそのままに、Leminoで全国どこからでも楽しめる内容となる。（modelpress編集部）
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