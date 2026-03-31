意識的に握ることが上手になるねんねの時期の遊び「キャンディスティック」の作り方赤ちゃんが握りやすい！キャンディスティックの作り方｜把握反射を刺激する0歳児の知育玩具【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

意識的に握ることが上手になるねんねの時期の遊び「キャンディスティック」の作り方赤ちゃんが握りやすい！キャンディスティックの作り方｜把握反射を刺激する0歳児の知育玩具【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
意識的に握ることが上手になるねんねの時期の遊び「キャンディスティック」の作り方
キャンディスティック
推奨年齢 3～4ヵ月頃まで あそび制作 ちゃみ
赤ちゃんが握りやすい、細くて小さいスティック。反射で握る動きを繰り返していくうちに、脳神経がつながって、意識的に握ることが上手になります。
この力が伸びる！
把握反射で握ることを繰り返すうちに、意識的に握れるようになります。何度も握らせてあげましょう。
あそぶときのポイント
赤ちゃんの指の腹に置いてあげましょう。誤飲を防ぐため、まだ物を口に運ばない時期におすすめです。
用意するもの・布（6cm×17cm） ・糸 ・詰め物（綿など） ・チャコペン ・定規 ・針 ・まち針
作り方
作り方1
布の短辺の端を5mmほど折り返して縫う。アイロンをかけるときれいに仕上がる
作り方2
布を裏返しの状態で半分に折り、長辺を縫う。長辺の端もほつれないよう縫うこと
作り方3
筒状になった布を、ペンや指などを使って表に返す
作り方4
端から3cmの位置にまち針で印をつけ、粗く縫い、絞って留めてギャザーを作る
作り方5
中に詰め物をする。ここでは綿とプラスチック製の鈴を使用
作り方6
もう一方のギャザーも同様に作れば完成。リボンをつける場合は必ず糸で留める
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子