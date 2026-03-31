意識的に握ることが上手になるねんねの時期の遊び「キャンディスティック」の作り方赤ちゃんが握りやすい！キャンディスティックの作り方｜把握反射を刺激する0歳児の知育玩具【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

意識的に握ることが上手になるねんねの時期の遊び「キャンディスティック」の作り方

キャンディスティック

推奨年齢 3～4ヵ月頃まで あそび制作 ちゃみ

赤ちゃんが握りやすい、細くて小さいスティック。反射で握る動きを繰り返していくうちに、脳神経がつながって、意識的に握ることが上手になります。

この力が伸びる！

把握反射で握ることを繰り返すうちに、意識的に握れるようになります。何度も握らせてあげましょう。

あそぶときのポイント

赤ちゃんの指の腹に置いてあげましょう。誤飲を防ぐため、まだ物を口に運ばない時期におすすめです。

用意するもの

作り方

・布（6cm×17cm） ・糸 ・詰め物（綿など） ・チャコペン ・定規 ・針 ・まち針

作り方1

布の短辺の端を5mmほど折り返して縫う。アイロンをかけるときれいに仕上がる

作り方2

布を裏返しの状態で半分に折り、長辺を縫う。長辺の端もほつれないよう縫うこと

作り方3

筒状になった布を、ペンや指などを使って表に返す

作り方4

端から3cmの位置にまち針で印をつけ、粗く縫い、絞って留めてギャザーを作る

作り方5

中に詰め物をする。ここでは綿とプラスチック製の鈴を使用

作り方6

もう一方のギャザーも同様に作れば完成。リボンをつける場合は必ず糸で留める

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子