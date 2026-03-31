女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）が３０日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が１４・９％だったことが３１日、分かった。個人視聴率は８・３％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

前作「ばけばけ」初回は世帯１６・０％、個人８・７％でいずれも下回った。２７日に放送された「ばけばけ」の最終回は世帯１５・５％、個人８・４％。初回からの全話の期間平均視聴率は世帯１５・２％、個人８・４％となっていた。

連続テレビ小説の初回世帯視聴率としては、２０１０年前期「ゲゲゲの女房」の１４・８％は上回ったものの、１７年前期「どんど晴れ」の１４・９％に並ぶワースト２位タイの数字となった。

「風、薫る」は第１１４作目の連続テレビ小説。女性の職業が確立されていなかった明治時代に、西洋式の看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。生きづらさを抱えた２人による型破りなナースの冒険物語。脚本は吉澤智子氏、主題歌はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「風と町」。

初回。明治１５年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが。一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていたが…という展開だった。

【２０２０年以降の朝ドラ初回視聴率】※世帯視聴率。名前は主演。

２０２５年後期「ばけばけ」１６・０％、郄石あかり

２０２５年前期「あんぱん」１５・４％、今田美桜

２０２４年後期「おむすび」１６・８％、橋本環奈

２０２４年前期「虎に翼」１６・４％、伊藤沙莉

２０２３年後期「ブギウギ」１６・５％、趣里

２０２３年前期「らんまん」１６・１％、神木隆之介

２０２２年後期「舞いあがれ！」１６・３％、福原遥

２０２２年前期「ちむどんどん」１６・７％、黒島結菜

２０２１年後期「カムカムエヴリバディ」１６・４％、上白石萌音・深津絵里・川栄李奈

２０２１年前期「おかえりモネ」１９・２％、清原果耶

２０２０年後期「おちょやん」１８・８％、杉咲花

２０２０年前期「エール」２１・２％、窪田正孝