女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が30日にスタートし、初回の平均世帯視聴率は14・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが31日に分かった。個人視聴率は8・3％だった。

個人視聴率が公表された20年前期「エール」以降の朝ドラ初回視聴率は以下の通り。

20年前期「エール」＝個人11・4％、世帯21・2％

20年後期「おちょやん」＝個人10・4％、世帯18・8％

21年前期「おかえりモネ」＝個人10・6％、世帯19・2％

21年後期「カムカムエヴリバディ」＝個人9・0％、世帯16・4％

22年前期「ちむどんどん」＝個人9・3％、世帯16・7％

22年後期「舞いあがれ！」＝個人9・0％、世帯16・3％

23年前期「らんまん」＝個人8・8％、世帯16・1％

23年後期「ブギウギ」＝個人9・4％、世帯16・5％

24年前期「虎に翼」＝個人9・3％、世帯16・4％

24年後期「おむすび」＝個人9・4％、世帯16・8％

25年前期「あんぱん」＝個人8・6％、世帯15・4％

25年後期「ばけばけ」＝個人8・7％、世帯16・0％

「風、薫る」は朝ドラ通算114作目で田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、明治時代に看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。