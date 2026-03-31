「プロテイン」を飲み続けて大丈夫？健康診断で見るべき“3つの数値”を管理栄養士が解説！

プロテインを習慣的に摂取する場合、定期的な健康チェックと摂取量の見直しが欠かせません。短期的には問題がなくても、長期間の継続によって身体への影響が蓄積する可能性があります。健康を維持しながらプロテインを活用するための管理方法について解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

長期的なプロテイン摂取と健康管理

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

プロテインを長期間にわたって摂取する場合、定期的な健康チェックと適切な摂取量の調整が必要です。短期間の使用では問題がなくても、長期間の継続によって健康リスクが蓄積する可能性があります。

定期的な腎機能検査の重要性

プロテインを日常的に摂取している方は、定期健康診断などで腎機能の確認を行うことが望ましいです。血液検査でクレアチニン値、尿素窒素(BUN)、腎臓のフィルター機能を数値化した指標である推算糸球体ろ過量（eGFR）などを測定することで、腎臓がどれだけ正常に機能しているかを評価できます。また、尿検査で尿タンパクや尿潜血の有無を確認することも重要です。これらの検査で異常が見つかった場合は、プロテインの摂取量を減らす、または中止する必要があります。早期に異常を発見し対処することで、深刻な腎機能障害を予防できます。

摂取量の見直しと生活習慣の調整

年齢、体重、運動量、健康状態は変化するため、プロテインの摂取量も定期的に見直すことが大切です。若い頃は高強度のトレーニングをしていても、加齢とともに運動量が減れば、必要なタンパク質量も減少します。また、体重が増減した場合も、それに応じて摂取量を調整する必要があります。さらに、プロテインだけに頼らず、食事全体のバランスを整え、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理といった生活習慣全般を見直すことが、健康維持には欠かせません。

まとめ

プロテインは、適切に使用すれば筋肉の維持や健康管理に役立つ有用な栄養補助食品です。しかし、腎臓への負担、デメリット、人工甘味料の影響など、注意すべき点も存在します。健康な方であれば適量の摂取は問題ありませんが、腎機能に不安がある方は医師に相談することが不可欠です。また、プロテインに頼りすぎず、バランスの取れた食事と生活習慣を心がけることが健康維持の基本です。自分の身体の状態を定期的にチェックし、適切な摂取量を守りながら、安心してプロテインを活用してください。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

国立健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報」

日本腎臓学会「CKD診療ガイド2024」

厚生労働省「食品添加物」