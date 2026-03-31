慢性腎臓病はどう治療する？　透析を遅らせるための薬物療法と原因疾患の管理

慢性腎臓病の治療は、原因疾患の管理と腎機能の保護を目的とし、病期に応じた多角的なアプローチが求められます。クレアチニン値の変動を注視しながら、生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせることで、進行を遅らせることが期待できます。薬物療法から透析・腎移植の選択肢まで、治療の全体像をご説明します。

監修医師：

田中 茂（医師）

慢性腎臓病の治療と管理

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

慢性腎臓病の治療は、原因疾患の管理と腎機能の保護を目的とし、病期に応じた多角的なアプローチが求められます。クレアチニン値の変動を注視しながら、生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせることで、進行を遅らせることができます。

薬物療法と原因疾患の管理

糖尿病が原因の場合には、腎症の進行段階に応じた適切な血糖コントロールを実施します。HbA1cを目標値内に維持し、必要に応じてインスリンや経口血糖降下薬を調整します。高血圧性腎硬化症では、降圧薬を用いて血圧を適切な範囲に保つことが重要であり、特にアンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)やアンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)は、腎保護作用が期待されるため第一選択薬として使用されます。脂質異常症に対してはスタチンなどの脂質降下薬を用い、動脈硬化の進行を防ぎます。貧血に対してはエリスロポエチン製剤や鉄剤を投与し、電解質異常には体内にたまりやすいリンを便と一緒に体外へ排出する薬（リン吸着薬）やカリウム制限などが行われます。薬剤の選択や用量は腎機能に応じて調整され、腎毒性のある薬剤は避ける必要があります。

透析療法や腎移植の選択肢

末期腎不全に至った場合には、透析療法または腎移植が必要となります。透析には血液透析と腹膜透析の2種類があり、患者さんの生活スタイルや身体状況に応じて選択されます。血液透析は週3回程度、医療機関で数時間かけて血液を浄化する方法であり、腹膜透析は自宅で腹膜を利用して透析液を交換する方法です。腎移植は、適合するドナーから腎臓を移植することで、透析から離脱し自分の腎臓に近い機能を取り戻す治療法です。いずれの治療も長期的な管理が必要であり、医療チームとの密な連携が求められます。透析導入を遅らせるためには、早期からの介入と継続的な生活習慣の改善が不可欠です。

まとめ

クレアチニン値は、腎臓の機能を映し出す重要な指標であり、健康診断での定期的な測定が早期発見の鍵となります。高値を指摘された場合には、原因を正しく見極め、必要に応じて専門医療機関を受診することが大切です。慢性腎臓病の進行を遅らせるためには、薬物療法に加えて、生活習慣の改善と適切な食事管理が欠かせません。日々の小さな取り組みが、長期的な腎機能の維持につながります。気になる症状や検査値の変化があれば、早めに医療機関へ相談し、専門家のサポートを受けながら健康を守っていきましょう。

参考文献

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

厚生労働省「慢性腎臓病（CKD）」