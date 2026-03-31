「とにかくやるだけ」イングランドの強力攻撃陣と対峙する鈴木淳之介は平常心を保つ「いつも通りやって、雰囲気に飲まれないように」

「とにかくやるだけ」イングランドの強力攻撃陣と対峙する鈴木淳之介は平常心を保つ「いつも通りやって、雰囲気に飲まれないように」