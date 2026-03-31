目黒蓮、爽やかなストライプシャツ姿で微笑む！“ほっとする瞬間”は「自分の『好き』を大事にしたい」

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Snow Manの目黒蓮が、4月7日に発売される『LEE』5月号特別版の表紙に登場する。

■両手いっぱいの花々を手に取るスペシャルカットも掲載

今回の特別版表紙では、目黒は春らしい爽やかなストライプシャツに身を包み、リラックスした微笑みを浮かべているのが印象的だ。誌面では、「ほっとする場所、ほっとする時間。」をテーマに、6ページにわたるインタビューも掲載される。

俳優としての活躍も目覚ましい目黒が、4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』で演じるのは、伝説の殺し屋・坂本太郎。ふくよかな体型の坂本を演じるにあたり、特殊メイクや本格的なアクションシーンに挑戦。「パンチの基本技を学んでいるとき、必死に連打し続けたら拳から流血してしまって」（『LEE』5月号インタビューより一部抜粋）と語るほど、役に真摯に向き合った。

そんな挑戦を続ける俳優としての姿と、多忙な日々の暮らしのなかで大切にしている“ほっとする瞬間”について語った目黒。「例えば、ソファひとつ置くにしても、自分が『最高』と思えるものを選んだり。そこは、僕一人だけの空間になるので、誰の目を気にすることなく、自分の『好き』を大事にしたいと思っています」（『LEE』5月号インタビューより一部抜粋）

目黒の爽やかな魅力を引き出すため、編集部が用意したのは両手いっぱいの白とグリーンの花々。花を手に取り、休日の昼下がりのように穏やかな空気の中で見せる柔らかな表情――。思わず引き込まれるスペシャルなカットを掲載している。

メイン写真： (C)LEE2026年5月号特別版/集英社 撮影/三瓶康友

■書籍情報

2026.04.07 ON SALE

『LEE』5月号特別版

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

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