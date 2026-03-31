31日10時現在の日経平均株価は前日比516.24円（-0.99％）安の5万1369.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は823、値下がりは705、変わらずは42。



日経平均マイナス寄与度は160.44円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が158.44円、ＳＢＧ <9984>が68.99円、フジクラ <5803>が68.99円、イビデン <4062>が23.73円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を28.08円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が15.44円、ソニーＧ <6758>が12.37円、富士フイルム <4901>が10.78円、信越化 <4063>が10.36円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位はサービスで、以下、保険、その他金融、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、鉱業が並んでいる。



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