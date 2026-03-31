こういうの探してた！（歓喜）【ハニーズ】着るだけで即オシャレ♡「優秀トップス」

春らしさを感じるようになり、厚手のニットやスウェットから少しずつ薄手のトップスへシフトする時季。1枚で着映えるトップスがあると、何かと頼りになりそうです。大人がデイリー使いするなら、【ハニーズ】のきれいめトップスがおすすめ。スカーフやアクセサリー付きで、おしゃれを底上げできるかも。2,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

旬顔コーデに導くスカーフ付きブラウス

【ハニーズ】「6分袖スカーフ付ブラウス」\2,980（税込）

トレンド感のあるスカーフ付きのブラウスは、コーデの主役にぴったりの一枚。スカーフは取り外しができるので、シーンに合わせてアレンジが楽しめます。公式サイトによると「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」とのことで、体型カバーにも一役買ってくれそう。きれいめのスカートでフェミニンに仕上げたり、ジーンズでカジュアルに着こなすのも◎

上品さを引き出すアクセ付きトップス

【ハニーズ】「7分袖アクセ付ドルマントップス」\2,680（税込）

華奢なネックレスがセットになった、リラックス感のあるドルマンスリーブトップス。二の腕のラインを拾いにくく、体型カバーが期待できます。サイドスリットが入っているので、ボリュームのあるボトムスとも好相性。UVカット機能が付いているため、紫外線が気になるこれからの季節にヘビロテできそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M