今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃん。白い毛並みとオレンジに近い薄茶色の毛並みが混ざった猫ちゃんです。その毛並みの色合いは、まるで笹かまそっくりだったとのこと。投稿はThreadsにて、1万回以上表示。いいね数は1500件を超えていました。

【写真：ほとんど白くて『耳だけオレンジに近い色』だった子猫→成長した結果…可愛すぎる『見た目の変化』】

いわゆる笹かまねこってやつ？

今回、Threadsに投稿したのは「_bleu9_」さん。

投稿主さんがアップしたのは、飼っている猫ちゃんの写真。こちらの猫ちゃんの毛並みは、まるで笹かまそっくりな色合い。白ベースに薄茶色の毛並みがまるで焼き目みたいに広がっているそうです。

投稿主さん曰く、猫ちゃんがまだ幼かった頃から「子猫の時から耳はオレンジやなぁ」と思っていたそうです。そこから成長するに伴い、オレンジ（薄茶色）の部分が少しずつ広がっていった模様。今では、立派な笹かま猫ちゃんです。

可愛い笹かま猫にSNSの猫好きたちもにっこり

きれいな焼き目がついた笹かま猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「シャムの柄配置と、チャトラの柄が上手いこと遺伝しててオモシロ…」「シャムちゃんの血が少～し入っているのかな？ちょっとだけ茶色いのが可愛いですね」「いい焼き目がつきましたねー！可愛い！」などの声が多く寄せられていました。

コメントの中には、「うちの猫も！」と同じような笹かま猫の写真がチラホラ見受けられました。可愛い笹かま猫ちゃんたちを見て、多くの方が心癒されたことでしょう。

今回はとても可愛らしい笹かま猫ちゃんをご紹介しました。

写真・動画提供：Threadsアカウント「_bleu9_」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。